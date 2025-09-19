晴時多雲

盤勢分析》指數看回不回 再創新高

2025/09/19 05:30

美國Fed宣布降息市場預期將迎來資金行情，台股昨日震盪走高再創新高。（中央社）美國Fed宣布降息市場預期將迎來資金行情，台股昨日震盪走高再創新高。（中央社）

美國Fed昨宣布降息1碼，預估年底前尚有2碼降息空間，市場預期將迎來資金行情，台股昨日震盪走高再創新高，散熱、DRAM族群領軍，台達電（2308）盤中最高來到899元、再創新天價，加權指數終場上漲331.11點，以2萬5769.36點的昨日最高點作收，成交量約4673億元。

在三大法人動向方面，外資昨日買超121.54億元、投信賣超54.59億元、自營商買超100.63億元，合計買超約167.57億元；外資台指期淨空單昨減少310口，累積外資期貨淨空單約1.85萬口。

聯邦投信分析，統計過去12年來每季半導體指數漲跌幅可發現，通常在第二季、第四季時，半導體、IC設計及伺服器相關個股漲幅明顯，顯示資金集中於科技核心產業，且受惠於年底傳統消費旺季與作帳行情，第四季表現歷史上普遍偏強，市場樂觀看待年底資金動能延續。

元大投顧分析，從技術面觀察，指數沿5日線向上創高，均線呈現多頭排列，多頭結構穩固，惟台股月線乖離率大於3%，投資人小心有技術性修正的可能，後市留意不宜出現量價背離走勢，此外，中國限制輝達RTX Pro6000D晶片，投資人也應留意是否引發短線市場謹慎情緒。（記者張慧雯）

