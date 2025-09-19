晴時多雲

財經 > 財經政策

財經青紅燈》ETF市場的2個變化

2025/09/19 05:30

多檔掛牌才幾個月的主動型台股ETF，累積漲幅破3成，明顯超越同期間被動型台股ETF的平均漲幅。（資料照）多檔掛牌才幾個月的主動型台股ETF，累積漲幅破3成，明顯超越同期間被動型台股ETF的平均漲幅。（資料照）

近來ETF（指數股票型基金）市場有2個變化。一個是「債蛙歸隊」，跨國債券型ETF規模短短2個月回升近2千億元，先前因美債殖利率上揚、新台幣匯率強升等多重利空而慘遭修理的債蛙又開始恢復信心；另一個是「主動贏過被動」，多檔掛牌才幾個月的主動型台股ETF，累積漲幅破3成，明顯超越同期間被動型台股ETF的平均漲幅。

跨國債券型ETF與台股ETF一向是ETF市場2大支柱。根據投信投顧公會數據，去年還被追捧成聯準會降息「送分題」的債券型ETF，今年畫風突變成「送命題」，規模從去年底破3兆元快速崩跌到今年5月底僅2.6兆元，尤其是美國公債ETF還出現逃命潮。

但從今年以來掛牌的債券型ETF來看，幾乎都聚焦在投資等級的公司債ETF，光是群益ESG投等債20+（00937B）、國泰10Y+金融債（00933B）合計吸金就逾3千億元，而美國公債ETF在「川普陰霾」下，不管最大金主的壽險或散戶債蛙們，看來還是心有餘悸。

另一個是主動式ETF崛起，到8月底已有8檔掛牌，規模接近5百億元，其中主動式台股ETF占了5檔、規模達447億元，且平均績效表現遠優於同期的被動型台股ETF，今年以來績效多突破3成，已有多檔將募集的主動式ETF蓄勢待發。

在多頭市場時，透過基金經理人的主動選股與資產配置，來追求超越市場指數報酬的主動ETF，績效理當超過追蹤指數的被動式ETF，但也別忽視了主動式ETF有著更大的績效、費用、換手率與追蹤誤差等風險，當市場越瘋狂，才是投資人越該冷靜的時候。（高嘉和）

