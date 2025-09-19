晴時多雲

台日結盟！ 中國信託樂活打造日式養生村

2025/09/19 05:30

台日合作打造養生村，由台灣人壽總經理莊中慶（左起）、中國信託樂活董事長陳國恩、日本東急不動產取締役常務執行役員丹下慎也、東急E-LIFE DESIGN代表取締役社長大柴信吾代表簽約。（台灣人壽提供）台日合作打造養生村，由台灣人壽總經理莊中慶（左起）、中國信託樂活董事長陳國恩、日本東急不動產取締役常務執行役員丹下慎也、東急E-LIFE DESIGN代表取締役社長大柴信吾代表簽約。（台灣人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台日結盟打造樂齡新樂園！台灣人壽子公司中國信託樂活宣布攜手TOKYU LAND CORPORATION（東急不動產）旗下東急E-LIFE DESIGN展開顧問委託合作，引進日本養生村經營模式，在台灣打造飯店型服務的創新養生村，東急E-LIFE DESIGN將針對中國信託集團客戶，在指定期間內開放入住體驗旗下養生村，展現雙方長期合作的決心。

台壽總經理莊中慶表示，高品質養生村在台灣一房難求，台灣人壽今年8月成立子公司中國信託樂活，專攻健康樂齡服務，東急E-LIFE DESIGN經營養生村有口皆碑，期望借鏡其成熟營運know-how，設計結合專業健康管理與飯店式生活服務的養生村，打造屬於台灣民眾退休康養的樂園。

東急E-LIFE DESIGN代表取締役社長大柴信吾表示，很榮幸這次成為台灣人壽長期合作夥伴，助力中國信託樂活發展養生村事業，未來會基於公司累積20年以上的規劃、營運、管理等經驗協助中國信託樂活，讓寶島民眾有機會享受日式養生村的生活休閒模式。

未來中國信託樂活第一個養生村將落腳南台灣，打造兼具安全與安心的居住環境，提供完善的生活服務、專業健康管理、多元化交流課程與休閒活動，讓入住者「越活越健康、越活越快樂」，也將結合台灣人壽保單，符合門檻的保戶有優先入住權，從容超前部署退休後的第三人生。

