軍備局無人機標案 漢翔雷虎亞航不缺席

2025/09/19 05:30

台北國際航太暨國防工業展昨日登場。（歐新社）台北國際航太暨國防工業展昨日登場。（歐新社）

漢翔、亞航鎖定1款 雷虎計畫5款皆投標

〔記者王憶紅／台北報導〕台北國際航太暨國防工業展昨日登場，漢翔（2634）、亞航（2630）、雷虎（8033）在展場上大秀無人機，漢翔代理董事長、總經理曹進平及亞航董事長李偉賢、雷虎總經理蘇聖傑皆表示，已做好準備，國防部軍備局5款無人機標案一定不會缺席。據指出，漢翔、亞航目前都鎖定1款，而雷虎則計畫5款皆投標。

軍備局5款新型軍用商規無人機，預定2026~2027年間完成籌獲，總數量高達4.87萬架，金額上看500億元。業內人士指出，根據規劃，參與投標的廠商10月初交付2架樣機，經測試、審查後，廠商可望明年1~2月送件投標、第二季開標，而此標案在採複數決標下，1款無人機將不只1家業者得標。

軍備局無人機共分為甲、乙、丙、丁、戊等式，業內人士指出，漢翔將與成功大學組隊鎖定丙式，亞航也採組隊方式直攻戊式，雷虎則瞄準甲、丙、丁，且不排除組隊投標乙、戊。

曹進平指出，漢翔除不會缺席軍備局標案外，也有能力助攻無人機聯盟其他廠商參與標案、生產製造。據了解，目前已有4、5家業者與漢翔洽談量產合作，而漢翔開發的無人機反制系統已完成測試，未來也將參與政府標案，初期以保護國內關鍵基礎設施為主。

李偉賢表示，除參與軍備局無人機標案外，亞航與中科院合作生產的銳鳶2號無人機，預計明年開始量產，總計有32架，且負責後續的維修，亞航的光纖陀螺儀（FOG）未來也會導入無人機、無人船等。

蘇聖傑則指出，雷虎在台中、桃園各有廠房，每月可生產1000~2000架無人機給國外客戶，目前規劃在嘉義購置7000坪廠房，若無人機案得標，產能無虞，而美國廠以生產無人機馬達等零組件為主，預計明年第一季投產。

