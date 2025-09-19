市場掀漲價潮 記憶體、矽晶圓廠營運翻生

記憶體市場全面掀漲價潮，法人紛看好南亞科等記憶體廠營運後市。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體市場全面掀漲價潮，法人紛看好南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）等記憶體廠營運後市，尤其南亞科、華邦電滿載生產，外資或本土法人陸續調升投資評等或目標價，帶動記憶體族群連日股價漲翻天，成交量暴增。

因三星、SK海力士與美光三大廠今年以來積極投入AI相關的高頻寬記憶體（HBM），帶動較低容量的DDR4、NAND與NOR快閃記憶體供給緊俏，而這些都是工控、車用、網通、消費電子等特殊應用記憶體，尤其上週傳出美光暫停全產品報價，並調漲價格，使市場更看好記憶體後市。

法人指出，繼第三季DDR4合約價上漲後，第四季報價有望再漲20%，DDR5受排擠效應影響，價格也可望逐季上漲，南亞科DDR4產能占比過半，前天率先公告8月淨利8.11億元、年增210%，每股稅後盈餘0.26元。南亞科已連續11季虧損，市場預期第三季有機會提早轉虧為盈。

法人並預估，NOR Flash供給缺口可能為低個位數百分比，並延續到明年上半年，供給擴張將受限於後段製程，例如測試產能被GPU排擠，同時需求也可能出現季節性回升。AI對eSSD相關的三層（TLC）、四層（QLC）規格NAND快閃記憶體需求增加，恐排擠單層（SLC）、多層（MLC）的NAND快閃記憶體產能，尤其來自鎧俠與美光的產能縮減，SLC NAND快閃記憶體嚴重缺貨，供應缺口達兩位數百分比，預期NAND快閃記憶體漲價將延續。華邦電DDR4、NOR Flash等滿載投產，營運後市受看好。

矽晶圓廠環球晶（6488）、台勝科（3532）昨股價也亮燈漲停，外資看好記憶體產業觸底回溫，有助帶動矽晶圓廠產能利用率、價格回升，營運可望迎來轉折。

不過，業界認為，矽晶圓面臨來自中國供給日益增加，又提高限制外購，連台灣客戶也因成本考量，部分會採取多元採購，包括中國矽晶圓，因此矽晶圓產業要迎來產業回春恐怕不容易。

