書劍集》台韓的經濟表現與匯率的表象

2025/09/18 05:30

◎歐陽書劍

在競逐國際市場時，各國傾向使貨幣貶值，而若比較經濟成績單，升值則較有優勢。貨幣強弱與經濟表現彼此相關，卻沒有一對一的關係。台灣平均每人GDP（國內生產毛額）將再超過韓國，雖與匯率有關，可是更直接得自硬實力。

以出口為經濟成長動力的國家，大都不願貨幣大幅升值，希望取得國際市場的價格競爭優勢，但國際上在比較經濟成果時，慣常地一致換算為美元，表面的數據於是會受到匯率影響。當貨幣相對美元升值，換算為美元的GDP自然提高，而平均每人GDP也有同樣效果。面子與裡子，在此呈現出明顯的差異。

2022、23年台灣的經濟成長率分別為2.68%、1.12%，在物價助漲下，以新台幣計算的平均每人GDP因此從2021年的92萬7000多元，2年間成長至超過100萬元，但以美元計算的每人GDP卻是連續2年倒退，從超過3萬3000美元，減至不到3萬2500美元。因為該2年新台幣相對美元貶值，使得換算為美元的比較基礎相對不利。

2025年貨幣強弱勢轉向。台灣預估經濟成長率可達4.45%，可是平均每人GDP將逾3萬8000美元，較前1年大幅成長11.8%。新台幣相對美元的升值效應，在此充分展現。

其他國家也一樣。既使韓國近幾年以韓元計算的平均每人GDP均持續成長，但因韓元相對美元貶值，在2019、20及22年，以美元為單位的每人GDP均較前1年下降；在韓元相對美元升值的一段時間，換算後的GDP也跟著提高。

匯率影響國際間的GDP或每人GDP的排名，但台灣這幾年的扎實表現，才是人均GDP贏過南韓的主因。從肺炎疫情擴散的2020年至2024年的5年間，台灣的每人GDP從2019年約新台幣80萬元，成長至109萬元，約有36%；同期間以韓元計算的韓國每人GDP則從3721萬韓元，提高至約4600萬韓元，約增加25%。

貨幣強勢有利於跨國經濟成績的比較，但因匯率持續在波動，使生產力等基本面提高，更能長期占上風。貨幣升值，雖使廠商的國際價格競爭力下降，但大眾持有的新台幣在國際間的購買力則有提升，是好或壞，從不同角度會有相異的答案；經由生產力提高創造的經濟榮景，則大部分的人都受惠。

全球經濟的競賽，有時會受匯率的幻覺所迷惑，但近幾年台灣經濟的穩健表現，並不受匯率所制。

