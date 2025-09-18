晴時多雲

盤勢分析》本週仍有題材 延續多頭行情

2025/09/18 05:30

台股加權指數回測5日線，終場下跌191.39點，收在25438.25點。（資料照）台股加權指數回測5日線，終場下跌191.39點，收在25438.25點。（資料照）

市場等待美國聯準會最新利率會議，擔心降息後恐利空出盡，加上台指期結算，昨日3大法人同步賣超，使得台股賣壓相對沉重，資金持續湧向記憶體、碳化矽、矽晶圓等族群，權王台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）股價熄火，PCB與軍工族群續弱，AI概念股也休息，加權指數早盤一度翻紅後立刻下殺，回測5日線，終場下跌191.39點，收在25438.25點，成交量約4365億元。

3大法人昨合計賣超114.3億元，其中外資賣超57.3億元、投信賣超51.1億元、自營商賣超5.86億元；昨日台指期結算，外資台指期淨空單增加618口，累計外資台指期淨空單約1.88萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，降息後需留意市場是否做出調節，以及聯準會主席鮑爾對未來通膨與就業看法，台股中小型主流轉換明確，資金轉進記憶體、化合物半導體及矽晶圓股票，若降息後稍有震盪，可接入布局第4季作夢行情，記憶體則注意美光公布財報前後時點。

統一證券指出，台股技術面維持強勢，本週尚有Meta開發者大會、Nvidia與OpenAI等企業領袖將隨美國總統川普出訪英國、航太暨國防工業展、央行是否放鬆房市管制等題材，台股行情將延續多頭，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。（記者卓怡君）

