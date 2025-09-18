化合物半導體擔綱主力 漢磊：下半年雙位數成長

化合物半導體廠漢磊8吋碳化矽（SiC）產能正在建置中，預計明年第2季試產，第4季可望商業化量產。（資料照）

8吋碳化矽 明年Q4可望量產

〔記者洪友芳／新竹報導〕化合物半導體廠漢磊（3707）昨召開法說會，總經理劉燦文指出，公司8吋碳化矽（SiC）產能正在建置中，預計明年第2季試產，第4季可望商業化量產，初期月產能1500片，生產營運由股東及策略合作夥伴世界先進（5347）負責，漢磊負責技術開發及客戶業務；展望下半年，公司整體營收將優於上半年，預期將呈雙位數成長，但因折舊費用仍高，恐難轉虧為盈，2026年成長主力將來自化合物半導體，預估維持雙位數成長動能。

劉燦文表示，漢磊上半年稅後虧損3.9億元，主要受稼動率下滑及折舊攤提大幅增加影響，其中，上半年碳化矽營收年減33%，因太陽能及車用需求疲弱、中國價格競爭加劇，但衰退幅度已趨緩；氮化鎵（GaN）營收年增約11%，受惠AI伺服器、人形機器人等新應用導入；矽基半導體營收年增8%，主要來自PC、消費性電子需求回溫所帶動。

展望未來營運，劉燦文說，因終端市場價格下滑幅度大，客戶幾乎採零庫存策略，不過近期備貨積極，預期上半年營運已落底，下半年整體營運將較上半年成長雙位數，以化合物半導體成長動能較強，預期將出現雙位數成長；至於矽基半導體表現將略優於上半年，GaN動能不確定性較高。明年仍以化合物半導體為成長主力，估維持雙位數成長動能，矽基半導體預期持平或略降。

漢磊旗下磊晶廠嘉晶（3016）總經理溫錦祥也表示，隨著8吋矽磊晶需求增加，預期下半年營收將較上半年成長高個位數，8吋化合物磊晶製程已完成開發，正進行驗證及試產，預期2026年8吋矽磊晶、化合物磊晶營收都可望成長雙位數百分比，小尺寸矽磊晶持平。嘉晶上半年稅後虧損0.39億元，較去年由盈轉虧。

