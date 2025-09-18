晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

化合物半導體擔綱主力 漢磊：下半年雙位數成長

2025/09/18 05:30

化合物半導體廠漢磊8吋碳化矽（SiC）產能正在建置中，預計明年第2季試產，第4季可望商業化量產。（資料照）化合物半導體廠漢磊8吋碳化矽（SiC）產能正在建置中，預計明年第2季試產，第4季可望商業化量產。（資料照）

8吋碳化矽 明年Q4可望量產

〔記者洪友芳／新竹報導〕化合物半導體廠漢磊（3707）昨召開法說會，總經理劉燦文指出，公司8吋碳化矽（SiC）產能正在建置中，預計明年第2季試產，第4季可望商業化量產，初期月產能1500片，生產營運由股東及策略合作夥伴世界先進（5347）負責，漢磊負責技術開發及客戶業務；展望下半年，公司整體營收將優於上半年，預期將呈雙位數成長，但因折舊費用仍高，恐難轉虧為盈，2026年成長主力將來自化合物半導體，預估維持雙位數成長動能。

劉燦文表示，漢磊上半年稅後虧損3.9億元，主要受稼動率下滑及折舊攤提大幅增加影響，其中，上半年碳化矽營收年減33%，因太陽能及車用需求疲弱、中國價格競爭加劇，但衰退幅度已趨緩；氮化鎵（GaN）營收年增約11%，受惠AI伺服器、人形機器人等新應用導入；矽基半導體營收年增8%，主要來自PC、消費性電子需求回溫所帶動。

展望未來營運，劉燦文說，因終端市場價格下滑幅度大，客戶幾乎採零庫存策略，不過近期備貨積極，預期上半年營運已落底，下半年整體營運將較上半年成長雙位數，以化合物半導體成長動能較強，預期將出現雙位數成長；至於矽基半導體表現將略優於上半年，GaN動能不確定性較高。明年仍以化合物半導體為成長主力，估維持雙位數成長動能，矽基半導體預期持平或略降。

漢磊旗下磊晶廠嘉晶（3016）總經理溫錦祥也表示，隨著8吋矽磊晶需求增加，預期下半年營收將較上半年成長高個位數，8吋化合物磊晶製程已完成開發，正進行驗證及試產，預期2026年8吋矽磊晶、化合物磊晶營收都可望成長雙位數百分比，小尺寸矽磊晶持平。嘉晶上半年稅後虧損0.39億元，較去年由盈轉虧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財