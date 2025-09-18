「歸功台積電率領的半導體和AI產業」 葉俊顯：我人均GDP有實力持續領先韓國

國發會主委葉俊顯昨表示，他在幾年前已預見台灣人均GDP有機會超過韓國，且有實力持續下去，這要歸功台積電率領的半導體和AI產業。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕韓媒報導，二○二五年台灣人均GDP有望超越韓國。國發會主委葉俊顯昨表示，他在幾年前已預見台灣人均GDP有機會超過韓國，且有實力持續下去，這要歸功台積電率領的半導體和AI（人工智慧）產業，有潛力維持至少五到十年的優勢。

韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily）報導，韓國今年人均國內生產毛額（GDP）估為三萬七四三○美元，落後台灣的三萬八○六六美元。

葉俊顯說，五、六年前他任職中經院時，已預見台灣人均GDP將有機會超過韓國；這要歸功台積電率領的半導體和AI產業，因為台積電的先進製程有很強的議價能力。

TSMC+1助台積電成功 至少維持五到十年優勢

葉俊顯分析，台韓產業結構不同，台灣以中小企業為主，韓國則多大型財閥，加上韓國對中國投資多、對中國市場依賴度高，面對中國產能過剩衝擊全世界時，受到的影響也較大。

他表示，韓國積極對中投資，產品卻慢慢被中國替代，尤其是汽車產業。台灣政府對半導體海外投資設限的作法，則讓台灣保有台積電的先進製程，這也是他多次提到台積電成功五要素「TSMC加一」中的「加一」，代表半導體海外投資時，政府要求某些技術不能離開台灣的限制。

葉俊顯直言，這項政策對台灣非常重要，否則可能也會像其他產業，在大量赴中國投資後，被中國技術取代；美國現在也是採取相同做法，規定特定製程不能赴海外。

