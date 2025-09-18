晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「歸功台積電率領的半導體和AI產業」 葉俊顯：我人均GDP有實力持續領先韓國

2025/09/18 05:30

國發會主委葉俊顯昨表示，他在幾年前已預見台灣人均GDP有機會超過韓國，且有實力持續下去，這要歸功台積電率領的半導體和AI產業。（記者吳欣恬攝）國發會主委葉俊顯昨表示，他在幾年前已預見台灣人均GDP有機會超過韓國，且有實力持續下去，這要歸功台積電率領的半導體和AI產業。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕韓媒報導，二○二五年台灣人均GDP有望超越韓國。國發會主委葉俊顯昨表示，他在幾年前已預見台灣人均GDP有機會超過韓國，且有實力持續下去，這要歸功台積電率領的半導體和AI（人工智慧）產業，有潛力維持至少五到十年的優勢。

韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily）報導，韓國今年人均國內生產毛額（GDP）估為三萬七四三○美元，落後台灣的三萬八○六六美元。

葉俊顯說，五、六年前他任職中經院時，已預見台灣人均GDP將有機會超過韓國；這要歸功台積電率領的半導體和AI產業，因為台積電的先進製程有很強的議價能力。

TSMC+1助台積電成功 至少維持五到十年優勢

葉俊顯分析，台韓產業結構不同，台灣以中小企業為主，韓國則多大型財閥，加上韓國對中國投資多、對中國市場依賴度高，面對中國產能過剩衝擊全世界時，受到的影響也較大。

他表示，韓國積極對中投資，產品卻慢慢被中國替代，尤其是汽車產業。台灣政府對半導體海外投資設限的作法，則讓台灣保有台積電的先進製程，這也是他多次提到台積電成功五要素「TSMC加一」中的「加一」，代表半導體海外投資時，政府要求某些技術不能離開台灣的限制。

葉俊顯直言，這項政策對台灣非常重要，否則可能也會像其他產業，在大量赴中國投資後，被中國技術取代；美國現在也是採取相同做法，規定特定製程不能赴海外。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財