中國網信辦下令 禁購輝達晶片

中國國家互聯網信息辦公室下令阿里巴巴集團等主要科技公司，停止採購輝達針對中國市場最新推出的人工智慧（AI）晶片RTX Pro 6000D，並取消現有訂單。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕金融時報昨報導，三名知情人士透露，中國國家互聯網信息辦公室下令阿里巴巴集團、字節跳動等主要科技公司，停止採購輝達針對中國市場最新推出的人工智慧（AI）晶片RTX Pro 6000D，並取消現有訂單；此舉顯示中國加大力度提振半導體獨立性，以降低對美國技術的依賴。

已經採購 也要停止相關作業

報導說，一些已採購數萬顆RTX Pro 6000D，並開始與輝達伺服器供應商進行測試與驗證工作的中國公司，在收到網信辦命令後，已要求停止相關作業。

RTX Pro 6000D採用最新Blackwell架構，是輝達為因應四月間發布的H20禁止出口中國禁令，而開發的晶片。

一名科技公司執行長說，「訊息再清楚也不過，之前，人們期盼地緣政治局勢改善後，輝達再次恢復供應，如今他們全力以赴，打造國產系統」。

知情人士透露，北京當局近期召集華為、寒武紀、阿里巴巴及搜尋引擎巨頭百度，了解其產品與輝達中國特供版晶片之間的比較。他們認為，中國AI處理器的水準已能媲美輝達產品，甚至超越。

瑞士聯合私人銀行董事總經理凌偉森（音譯）說，「中國顯然傾向以自己的步調發展AI，與其依賴隨時可能受到限制的美國技術，不如現在咬緊牙關。如果全面禁令屬實，將在一定程度上展現中國對本土供應鏈的信心，不過這可能仍是貿易談判中的籌碼」。

反制美企 取得貿易談判籌碼

中國政府週一才指控輝達二○二○年的收購案違反反壟斷法；在此幾天前，北京對德州儀器等美國公司生產的類比晶片發動反傾銷調查，並對二○一八年以來，美國針對中國實施的半導體管制措施展開反歧視調查。

華爾街日報報導，相關舉動傳達的訊息是：中國對最有價值的美企與其他類似公司握有影響力。中國當局認為，此威脅將成為與美國談判的籌碼，促使華府在關稅與其他貿易問題上至少做些讓步。

