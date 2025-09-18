晴時多雲

川普：晶片、藥品關稅 可能高於25%

2025/09/18 05:30

美國總統川普週二表示，美國針對半導體和藥品徵收的關稅可能比對進口汽車徵收的25％關稅還要高。（歐新社資料照）美國總統川普週二表示，美國針對半導體和藥品徵收的關稅可能比對進口汽車徵收的25％關稅還要高。（歐新社資料照）

利潤比汽車更高 得付更多關稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據南韓媒體報導，美國總統川普週二表示，美國針對半導體和藥品徵收的關稅可能比對進口汽車徵收的二十五％關稅還要高，並指晶片製造商和藥品公司的利潤更高。

川普在前往英國進行國是訪問前於白宮舉行記者會，一名記者詢問他將日本和歐盟的汽車關稅由二十五％降至十五％，是否是種「妥協」、將對美國汽車製造商造成傷害？川普回應說：「我沒有妥協任何事情，他們多年來沒有付任何關稅，但現在他們得支付十五％。半導體和藥品的利潤比汽車更高，因此得付更多（關稅）。」

川普上個月表示，美國將對進口半導體徵收約一○○％關稅，進口藥品剛開始會徵收較低的關稅，以讓外國藥廠有時間在美國投資設廠，未設廠者一年後將面臨一五○％至二五○％的關稅。

川普一直尋求援引一九六二年「貿易擴張法」第二三二條款，對進口半導體和藥品徵收產業關稅；該條款授予美國總統權力來調整進口產品，一旦他認定這些進口產品可能危及美國國家安全。

對美國聯邦最高法院正在審理對等關稅的合法性，川普信心滿滿強調，「所有法律專家都說，我們會贏得勝訴，但我們仍得走著瞧。如果我們贏得勝訴，美國將比全球任何國家更富有，我們也能夠幫助美國人民打消債務，甚至能幫助其他國家」。

化解美印緊張？ 川普祝莫迪生日快樂

川普也表示，已與印度總理莫迪通話，並祝福他生日快樂。此舉有助於減輕兩國因印度購買俄羅斯石油、美國為此提高印度關稅而升高的緊張關係，但目前還不清楚兩國要如何化解先前的爭議。

