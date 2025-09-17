捕捉台灣之美 華銀「光的生命力」攝影展揭幕

華南銀行2025「台灣之美—光的生命力」全國攝影大賽於9月16日舉行頒獎典禮，華南金控暨華南銀行副董事長林知延（前排中）與評審及得獎者合影。（華南銀提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕華南銀行2025「台灣之美—光的生命力」全國攝影大賽頒獎典禮暨攝影展開幕，昨日在台北信義區松仁路的華銀總行大樓1樓舉行，得獎者與分行經理均出席典禮，在象徵希望與能量的「光之天燈」啟動儀式中揭開序幕。

華銀自2017年起每年舉辦全國攝影大賽，推廣「台灣之美」並善盡企業社會責任，歷年主題涵蓋花卉、蝴蝶、山岳、日出、國家公園等，廣獲好評。今年邁入第9屆，以「光的生命力」為題，寓意希望、溫暖與前行力量，鼓勵參賽者捕捉光影下的台灣景致，傳遞積極精神。

本屆比賽自1月下旬起跑，5月29日收件截止，吸引各地攝影愛好者踴躍參與。作品經初審、複審及專業評議，最終選出33件得獎作品，總獎金高達39萬元。其中，首獎由林旻賜的《日出而作》奪得，銀獎為黃增福的《銀河捲雲相映》，銅獎為楊明洲的《瓜田農作》，另選出10件優選與20件佳作。作品皆展現攝影者獨特視角，呈現光影的多樣表情。

華銀表示，希望藉由比賽與展覽，讓更多人感受光影背後的生命力與故事，並喚起社會對自然環境的關注與珍惜。

華銀同步推出「台灣之美—光的生命力」攝影展，自9月16日至10月16日於總行大樓1樓免費展出。今年展區全面升級，規劃沉浸式光影空間，觀眾可近距離體驗光線色彩的流動變化；另有「DIY光影印記小卡」體驗活動，民眾可挑選喜愛作品製作專屬小卡，將光影之美帶回家。

