財經青紅燈》藍營縣市何時普發現金？

2025/09/17 05:30

在野黨一方面修法迫使中央大舉釋出財源，一方面要求中央擴大財政支出，導致中央不得不擴大舉債，影響財政穩定及財政彈性。諷刺的是，在野黨一再要求中央普發現金，但地方首長卻不願意發錢，所謂「雙標」，莫此為甚！（資料照）在野黨一方面修法迫使中央大舉釋出財源，一方面要求中央擴大財政支出，導致中央不得不擴大舉債，影響財政穩定及財政彈性。諷刺的是，在野黨一再要求中央普發現金，但地方首長卻不願意發錢，所謂「雙標」，莫此為甚！（資料照）

行政院會11日通過依韌性特別條例所提特別預算上限5700億元，其中普發現金1萬元所需經費共2360億元，待特別預算公布後1個月內開始執行。眾所周知，這次普發現金是因藍委強行通過特別條例，中央政府不得不舉債發錢，明年度還得擴大舉債4000億元；相較之下，近幾年各縣市財政明顯改善，加上新版財劃法上路後，各縣市獲配財源大增，即使不舉債也有餘裕發錢，既然如此，藍營縣市為何不跟進國民黨中央的主張「還錢於民」？

根據國債鐘資料，截至2025年9月5日止，中央政府1年以上債務餘額5兆8379億元、未滿1年債務950億元，平均每人負債25.4萬元。至於地方政府，截至2025年8月底，台北市政府1年以上債務餘額僅624億元、未滿1年債務為零，平均每人負債2.55萬元；新北市政府1年以上債務餘額938億元、未滿1年債務81億元，平均每人負債2.5萬元；台中市政府1年以債務餘額701億元、未滿1年債務90億元，平均每人負債2.76萬元。

事實上，這幾年地方財政明顯改善，根據審計決算數，地方政府已連續6年有財政賸餘，2024年更賸餘818億元，其中台北市賸餘269億元最多。新版財劃法上路後，即使明年尚有統籌稅款逾345億元無法分配，台北市統籌稅款仍暴增442億元、新北增407億元、桃園增290億元、台中也增289億元；在此情況下，這些縣市以「財政困窘」等理由回絕普發現金，實在欠缺說服力，光是台北市增加的統籌稅款，每位市民就可以發近2萬元了。

為因應疫情、美國關稅等，中央政府持續編列特別預算，儘管稅收優於預期，但財政壓力仍不小。然而，在野黨一方面修法迫使中央大舉釋出財源，一方面要求中央擴大財政支出，導致中央不得不擴大舉債，影響財政穩定及財政彈性。諷刺的是，在野黨一再要求中央普發現金，但地方首長卻不願意發錢，所謂「雙標」，莫此為甚！（鄭琪芳）

