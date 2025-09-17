晴時多雲

搶才留才 全家砸千萬自辦托嬰中心

2025/09/17 05:30

全家超商以「資源共享」概念，攜手鄰近的第一銀行、彰化銀行、台新銀行及東南旅行社等周邊企業組建「友善生養共好圈」，開放鄰近企業員工子女進入「全家托嬰中心」。（記者楊雅民攝）全家超商以「資源共享」概念，攜手鄰近的第一銀行、彰化銀行、台新銀行及東南旅行社等周邊企業組建「友善生養共好圈」，開放鄰近企業員工子女進入「全家托嬰中心」。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶才、留才，全家便利商店（5903）籌劃1年，斥資1500萬元在台北總公司打造百坪的「全家托嬰中心」，提供員工子女及孫子女0~2歲嬰幼兒收托服務，成為首家自辦托嬰中心的零售業者。

留才更搶才，全家便利商店籌劃1年，斥資1500萬在台北總公司打造百坪「全家托嬰中心」，提供員工子女及孫子女0~2歲嬰幼兒收托服務，成為零售業第1家自辦托嬰中心的業者。（記者楊雅民攝）留才更搶才，全家便利商店籌劃1年，斥資1500萬在台北總公司打造百坪「全家托嬰中心」，提供員工子女及孫子女0~2歲嬰幼兒收托服務，成為零售業第1家自辦托嬰中心的業者。（記者楊雅民攝）

全家便利商店總經理薛東都表示，全家每個月都有「都都聊天室」，讓員工分享需求與建議，發現育兒支持、彈性工時制度是30~40歲員工最關注的議題，且總部後勤人力逾5成處於適婚或育兒階段，每年平均近百名「全家寶寶」誕生。

為協助員工解決育兒和工作間的兩難，「全家」人力資源部組建跨部門專案小組進行托嬰中心評估，經過逾1年的規劃、動工到立案，率台灣零售業之先投入自辦托嬰中心，22日將正式營運。「全家托嬰中心」核定收托人數52人，收托對象以員工子女及孫子女優先，註冊費全免，每日上課時段「全家」將免費提供尿布使用，收托時間為每天7：30至17：30，並提供最晚至19：30的延時托育。

「全家托嬰中心」將申請為政府立案的準公共化托育中心，凡設籍台北市的父母子女，未來可同時申請中央與地方補助，最高可享台北市第1胎家庭1萬8000元的全額補助。

全家更以「資源共享」概念，攜手鄰近的第一銀行、彰化銀行、台新銀行及東南旅行社等周邊企業組建「友善生養共好圈」，開放鄰近企業員工子女進入「全家托嬰中心」，實踐「全家就是你家」的企業精神。

