信邦明年5大產品全面成長 機器人線束2027年放量

2025/09/17 05:30

信邦董事長王紹新昨出席台灣電子連接產業協會舉辦的「遽變下的連接產業技術論壇」發表演說。（記者方韋傑攝）信邦董事長王紹新昨出席台灣電子連接產業協會舉辦的「遽變下的連接產業技術論壇」發表演說。（記者方韋傑攝）

連接產業技術論壇

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）董事長王紹新昨出席台灣電子連接產業協會舉辦的「遽變下的連接產業技術論壇」，談到公司多年耕耘人形機器人與相關應用，產品涵蓋關節與全身線束，預期出貨逐步增量，2027年的營收貢獻可望迎來大幅度成長；此外，隨著旗下苗栗廠區擴充產能，以及綠能應用拉貨動能回溫，加上半導體應用熱度有增無減，公司5大類別產品2026年將全面成長。

王紹新提到，目前旗下機器人客戶以美系為主，涵蓋關節與全身線束，單價相對較高；預估2027年進入真正的放量階段，除了線束，信邦也在客戶要求下生產相關板件，未來需求可期。

優群Q3營運挑戰全年高峰

連接器廠優群科技（3217）總經理劉興義昨也指出，隨著美系手機龍頭品牌廠新品發表，旗下Metal Bar出貨力道強勁，今年第3季可望成為全年營運高峰；此外，該項產品第4季將繼續受惠於AI筆電與其他應用拉貨，營收貢獻程度可望年增2成，穩定挹注全年業績達成雙位數成長的目標。

劉興義說，筆電客戶採用的Metal Bar屬全新規格，製作難度更高，報價也向上提升，且基於較高的技術門檻，還能有效阻擋競爭者進入。關於手機客戶明年可能推出摺疊機，劉興義認為，後續可望進一步增加Metal Bar出貨總量。

此外，優群旗下也積極切入新應用端，主要考量輝達正積極於AI伺服器領域導入壓縮附加記憶體模組的連接器，不排除在供應鏈追求高頻、高速的過程中形成新趨勢，一旦成為標準化產品，優群憑藉著過往基礎，有利於拔得頭籌。

