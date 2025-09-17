晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

熱門股》合約價大漲 外資掃貨南亞科

2025/09/17 05:30

南亞科昨盤中一度飆上漲停69.4元，終場收在69.2元，股價連10漲，累計漲幅超過5成，昨成交量逾44萬，居台股成交第2名。圖為南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）南亞科昨盤中一度飆上漲停69.4元，終場收在69.2元，股價連10漲，累計漲幅超過5成，昨成交量逾44萬，居台股成交第2名。圖為南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

美國記憶體大廠美光（Micron）傳出12日起全面暫停報價，帶動市場看好DRAM、NAND快閃記憶體等價格看漲，南亞科（2408）昨股價開高走高，盤中一度飆上漲停69.4元，終場收在69.2元，股價連10漲，累計漲幅超過5成，昨成交量逾44萬，居台股成交第2名；外資昨買超5.37萬張，投信買超9102張、自營商買超546張，3大法人大買6.33萬張。

三星、SK海力士與美光3大國際大廠，積極擴增高毛利的HBM高頻寬記憶體，陸續退出DDR4市場，帶動價格上漲，漲幅超過預期，南亞科主要生產DDR4，法人預估南亞科7月換約，第3季DDR4 8Gb顆粒及SODIMM合約價有望季增逾100%，帶動整體平均銷售單價（ASP）顯著上升，加上客戶積極備貨，位元出貨量增加，成長動能將持續到明年。法人預估，DDR4合約價可望持續上漲到明年第2季，DDR4供應持續緊俏，儘管合約價漲幅可能會收斂，但出貨動能延續。（記者洪友芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財