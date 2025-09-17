熱門股》合約價大漲 外資掃貨南亞科

南亞科昨盤中一度飆上漲停69.4元，終場收在69.2元，股價連10漲，累計漲幅超過5成，昨成交量逾44萬，居台股成交第2名。圖為南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

美國記憶體大廠美光（Micron）傳出12日起全面暫停報價，帶動市場看好DRAM、NAND快閃記憶體等價格看漲，南亞科（2408）昨股價開高走高，盤中一度飆上漲停69.4元，終場收在69.2元，股價連10漲，累計漲幅超過5成，昨成交量逾44萬，居台股成交第2名；外資昨買超5.37萬張，投信買超9102張、自營商買超546張，3大法人大買6.33萬張。

三星、SK海力士與美光3大國際大廠，積極擴增高毛利的HBM高頻寬記憶體，陸續退出DDR4市場，帶動價格上漲，漲幅超過預期，南亞科主要生產DDR4，法人預估南亞科7月換約，第3季DDR4 8Gb顆粒及SODIMM合約價有望季增逾100%，帶動整體平均銷售單價（ASP）顯著上升，加上客戶積極備貨，位元出貨量增加，成長動能將持續到明年。法人預估，DDR4合約價可望持續上漲到明年第2季，DDR4供應持續緊俏，儘管合約價漲幅可能會收斂，但出貨動能延續。（記者洪友芳）

