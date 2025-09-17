搶攻5G CPE商機 明年網通廠營運衝

右為中磊董事長王煒，左為總經理林斌。（資料照，記者王憶紅攝）

歐洲、印度加速部署5G FWA

智易總經理曾釗鵬。（資料照，記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕全球電信業者積極布局5G CPE（用戶駐地設備）終端產品，市場法人指出，5G CPE明年將成為網通廠的共通成長動能，其中，在歐洲、印度成長性較高的區域帶動下，看好智易（3596）、中磊（5388）、啟碁（6285）的營運。

法人指出，利用5G CPE設備提供無線寬頻服務的歐洲5G FWA（固定無線接入）主要營運商包含德國DT、英國BT、法國Orange、英國Vodafone、義大利TIM、西班牙Telefonica等，前3家和台灣網通廠關係較緊密。而根據市調機構Mordor預估，歐洲5G CPE市場規模將由2025年的26億美元，到2030年成長到86.6億美元。

請繼續往下閱讀...

印度5G FWA主要營運商包含Reliance Jio、Bharti Airtel，智易和中磊都有在印度市場拿到相關訂單。根據MIC預估，Jio的5G FWA用戶可望從2024年的440萬戶，成長到2025年的1180萬戶，Airtel則從去年80萬戶成長到今年210萬戶。Counterpoint則預估，2027年印度的5G FWA用戶數有望達3000萬戶，成長潛力大。

美國5G FWA主要營運商為T-Mobile、Verizon，T-Mobile用戶預計從今年初約640萬，到2027年底成長到約1200萬戶；Verizon則預計可從約440萬成長到約900萬戶。

法人指出，智易深耕歐洲、印度市場，而中磊在印度市場已經有斬獲，啟碁則是在歐洲布局，在歐洲、印度電信業者積極布局5G FWA下，相關業者可望有穩定營收。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法