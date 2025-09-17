晴時多雲

台積電秒填息飆天價 台股同創新高

2025/09/17 05:30

權王台積電昨天開盤秒填息，收盤衝上新天價1280元；帶動加權指數再創歷史新高。（中央社）權王台積電昨天開盤秒填息，收盤衝上新天價1280元；帶動加權指數再創歷史新高。（中央社）

〔記者張慧雯／台北報導〕權值王台積電（2330）昨強勢上演秒填息行情，終場大漲30元、收在1280元改寫新高價，加上聯發科（2454）首款2奈米晶片設計定案等利多帶動，AI伺服器、記憶體與IC設計題材再度成為市場焦點，加權指數再創歷史新高，終場上漲272.48點、收在2萬5629.64點，成交量約4551億元。

3大法人動向，外資昨買超270億元、投信賣超44.74億元、自營商買超11億元，合計買超236.3億元；外資台指期淨空單減少652口，累積外資台指期淨空單近1.82萬口。

野村投信認為，台股近期表現強勁，市場普遍認為資金面支撐力道仍在，但需留意美國後續經濟數據與企業財報的真實反應，此外權值股短期可能震盪，但中期受惠降息與AI題材，盤勢將持續由電子科技股領軍，強勢股可持續偏多操作；保德信投信則表示，台股多方強勢，KD與RSI指標已進入80以上高檔區，顯示超買訊號但尚未過熱，不過盤面來到歷史相對高檔，投資人仍需留意追高風險。

仍需留意追高風險

元大投顧分析，台灣時間18日凌晨2點FOMC將公布利率決策，目前市場普遍預期Fed將降息1碼，資金行情可說是全球股市能不斷創高的關鍵因素；此外，近期新題材也不少，包括美光12日起暫停報價1週，市場推估後續價格恐大漲2-3成，而輝達Rubin新一代處理器計畫傳出將矽中介層材料升級為碳化矽，再加上外資券商預估BT載板及高階ABF載板年底將供給短缺，相關的記憶體、碳化矽及載板供應鏈由於今年來股價漲幅較小、位階較低，成為市場熱錢簇擁對象。

