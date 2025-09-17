川普一句話 美企季報擬改半年報

美國總統川普十五日呼籲，停止企業每季發表財報、改為半年期報告。（路透資料照）

美證交會允諾優先評估 華爾街警告將影響投資透明度、加劇市場波動

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國總統川普十五日呼籲，停止企業每季發表財報、改為半年期報告後，美國證券交易委員會（SEC）聲明，將「優先評估」川普的提議。華爾街對該提議發出投資透明度與市場波動性的警告，儘管如此，有分析師認為，SEC最終改採半年期財報的機率達六十％。

川普在真實社群發文表示，經SEC批准後，企業不應再被迫進行季報，而應改以每六個月提供財報，「這將節省資金，讓管理者專注於妥善經營公司」。隨後SEC聲明，正推行一項「進一步解除企業不必要監管負擔的」議案。

請繼續往下閱讀...

彭博報導，在一九二九年美國股市崩盤後，SEC耗費數十年努力，以提高市場透明度，一九七○年強制要求企業進行季度財報。批評人士認為，該財報制增加企業成本，促使企業專注短期績效，阻礙投資與創新，並導致投資人過度反應。二○一八年川普發表類似看法，表示半年期財報將賦予企業更大的彈性，並節省開支。

諮詢公司ValueEdge Advisors總裁米諾指出，廢除季報「似乎是巨大倒退」，美國市場之所以維持強健，是因為高水準的透明度提振了市場信任。

在歐洲，多數企業遵循半年度財報規範，但有許多企業因投資人期待等因素而發布季報。支持者認為，季報維持投資人訊息暢通，降低市場操縱風險。

BCA美國股市首席策略師湯克爾則對川普的提議大表歡迎，她說，季報已淪為玩弄預期而非提供洞見的手段，每一季有近八十％的企業績效「超出」財測，財測的可信度受到侵蝕，而達成短期目標的壓力扭曲商業決策。

分析師︰改半年期財報機率達60％

TD Cowen分析師塞伯格認為，SEC改採半年期財報的機率達六十％，因為這是一項能輕鬆呈交總統的政策成果，也符合SEC主席放寬監管的傾向，因此季報改為半年報已從不可能變成可能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法