晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》藥華藥股東心裡很嘔

2025/09/16 05:30

藥華藥旗下新藥上市後，這幾年業績突飛猛進，去年營收近百億元。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（記者陳永吉攝）藥華藥旗下新藥上市後，這幾年業績突飛猛進，去年營收近百億元。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（記者陳永吉攝）

■陳永吉

隱藏版的生技股王康霈*（6919）上週因減肥藥臨床試驗延後收案，吃了兩根跌停，引起市場議論，這家市值一度超過4000億元，不僅入列全球前70大生技公司，更在近兩個月成為MSCI全球標準指數台灣成分股及台灣50成分股的國內新藥公司，它真有這麼大能耐嗎？

某財經名嘴點出康霈*經營者很懂得「市值管理」，並點名0050（元大台灣50ETF）經理人，若市值高就納為成分股，必將面對市場考驗。但可惜的是，被動式買盤就是如此，納入MSCI成分股也多是看市值大小，台灣50成分股也是一樣，這是被動式買盤的宿命，也是「天生缺陷」，這個致命的缺點被有心人看穿，若拿來炒股，只怕也是莫可奈何。

這次台灣50成分股更換，兩進兩出，巧的是，同為新藥股的康霈*入列，而已經列入台灣50成分股兩年的新藥股藥華藥（6446），這次被擠掉，而目前追蹤台灣50成分股的兩檔主要ETF—0050、006208，合計持股藥華藥超過5000張，得陸續出脫持股，成為他人市值管理下的最大受害者。

藥華藥股東心裡肯定不平，藥華藥旗下新藥上市後，這幾年業績突飛猛進，去年營收近百億元，今年前8月營收就已經要追平去年全年表現，獲利也持續加溫，接下來還有拿藥證的消息會陸續實現，結果回頭看康霈*，這家公司的減肥藥才剛要進臨床三期試驗，能不能順利做完還不確定，做完之後也不知道能不能拿到藥證，更別說產品上市後能不能真正有銷售實績，沒想這樣的公司，市值卻是藥華藥的2倍以上，還因此把藥華藥擠出台灣50成分股，當然會不痛快。

不過藥華藥股東可安慰自己，0050、006208以後肯定會後悔，等到接下來幾年藥華藥大發利市、市值大增，再來幫忙抬轎，會更加痛快！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財