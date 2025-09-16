財經青紅燈》藥華藥股東心裡很嘔

藥華藥旗下新藥上市後，這幾年業績突飛猛進，去年營收近百億元。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（記者陳永吉攝）

■陳永吉

隱藏版的生技股王康霈*（6919）上週因減肥藥臨床試驗延後收案，吃了兩根跌停，引起市場議論，這家市值一度超過4000億元，不僅入列全球前70大生技公司，更在近兩個月成為MSCI全球標準指數台灣成分股及台灣50成分股的國內新藥公司，它真有這麼大能耐嗎？

某財經名嘴點出康霈*經營者很懂得「市值管理」，並點名0050（元大台灣50ETF）經理人，若市值高就納為成分股，必將面對市場考驗。但可惜的是，被動式買盤就是如此，納入MSCI成分股也多是看市值大小，台灣50成分股也是一樣，這是被動式買盤的宿命，也是「天生缺陷」，這個致命的缺點被有心人看穿，若拿來炒股，只怕也是莫可奈何。

請繼續往下閱讀...

這次台灣50成分股更換，兩進兩出，巧的是，同為新藥股的康霈*入列，而已經列入台灣50成分股兩年的新藥股藥華藥（6446），這次被擠掉，而目前追蹤台灣50成分股的兩檔主要ETF—0050、006208，合計持股藥華藥超過5000張，得陸續出脫持股，成為他人市值管理下的最大受害者。

藥華藥股東心裡肯定不平，藥華藥旗下新藥上市後，這幾年業績突飛猛進，去年營收近百億元，今年前8月營收就已經要追平去年全年表現，獲利也持續加溫，接下來還有拿藥證的消息會陸續實現，結果回頭看康霈*，這家公司的減肥藥才剛要進臨床三期試驗，能不能順利做完還不確定，做完之後也不知道能不能拿到藥證，更別說產品上市後能不能真正有銷售實績，沒想這樣的公司，市值卻是藥華藥的2倍以上，還因此把藥華藥擠出台灣50成分股，當然會不痛快。

不過藥華藥股東可安慰自己，0050、006208以後肯定會後悔，等到接下來幾年藥華藥大發利市、市值大增，再來幫忙抬轎，會更加痛快！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法