趨勢分析》憂降息利多出盡 內資落跑

美股上週五漲跌互見，那斯達克指數續創新高，本週重頭戲在於美國聯準會是否降息，以及美國聯準會主席鮑爾談話，而台股在經過上週急漲後，市場擔心美國降息後恐利多出盡，避險情緒轉濃，內資明顯轉為保守，投信提早進行季底結帳，賣超擴大，資金從PCB、軍工、BBU（電池備援系統）等族群撤出，金居（8358）、昇貿（3305）、新盛力（4931）昨被摜至跌停，OTC指數續弱，資金轉向低位階的記憶體、碳化矽等族群，加權指數終場下跌117.48點，收在25357.16點，成交量約4059億元。

三大法人昨合計賣超42億元，其中外資買超25.4億元、投信大賣77.4億元、自營商買超9.9億元；外資台指期淨空單昨增加338口，累積外資台指期淨空單約1.88萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，昨日高檔股票出貨跡象更為明顯，PCB及軍工股票盤中重挫，資金若流失，上漲動能恐開始下降，高檔才追價的投資人，應趁反彈減碼，昨日資金轉進記憶體及碳化矽相關族群，加權指數未破2萬5000點前仍維持多方格局，但個股差異大，應注意資金流向。

統一證券指出，加權指數站上所有關鍵均線，包括5日、10日與月線，KD與RSI指標進入80以上的高檔區，MACD紅柱體明顯擴大，高檔震盪是必然的風險，當前指數的正乖離率略大，若遇美股回檔或川普政策變數，可能引發4~7%的修正，但只要5日線未遭跌破，多方仍牢牢控盤，預期短線上指數仍為高檔震盪盤堅。（記者卓怡君）

