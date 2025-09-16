晴時多雲

熱門股》機器人題材熱 能率爆歷史天量

2025/09/16 05:30

市場咸認能率集團有望進軍AI機器人市場，帶動能率股價連續兩日向上衝。（能率亞洲提供）市場咸認能率集團有望進軍AI機器人市場，帶動能率股價連續兩日向上衝。（能率亞洲提供）

AI機器人題材持續火紅，能率（5392）集團投資的美國人型機器人公司Agility Robotics獲得輝達投資，市場咸認能率集團有望進軍AI機器人市場，帶動能率股價從40元連續兩日向上衝，昨日一度來到漲停47.85元，終場以47.5元作收、漲幅9.2%，爆出8.5萬張歷史天量。

能率集團持續布局AI機器人、電動車、資安領域。子公司毅金精密投入協作機器手臂生產研發，今年計畫生產1000支；同時，能率投資研發高階協作型機器手臂的美國Mantis Robotics，毅金精密有機會取得組裝業務，子公司佳能（2374）今年第四季開始出貨感測器給Mantis Robotics；此外，子公司能率亞洲（7777）投資Agility Robotics 1000萬美元，該公司創辦人預計24日訪台，首站將參訪佳能，估計雙方將進一步深入合作。（記者張慧雯）

