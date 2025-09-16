熱門股》利多題材激勵 漢磊創一年高價

漢磊與旗下嘉晶（3016）預計17日召開法說會，嘉晶昨也強勢漲停，法說會行情似提前開跑。（資料照）

化合物半導體廠漢磊（3707）近期受利多題材激勵，股價頻上漲，昨亮燈漲停來到62.9元，創一年來新高價，本月以來股價漲幅超過36%。值得注意的是，外資昨買超縮小至348張，自營商則轉為賣超165張。

漢磊與旗下嘉晶（3016）預計17日召開法說會，嘉晶昨也強勢漲停，法說會行情似提前開跑。

漢磊日前宣布，對碳化矽（SiC）客戶開放第4代平面型MOSFET平台，以因應AI、電源應用客戶需求。漢磊今年上半年每股虧損1.02元，新推平台是否有助挹注下半年營運，尚待觀察，因化合物半導體市場基本面並未改變，尤其碳化矽仍呈現殺價競爭的紅海市況。

此外，台積電（2330）為解決CoWoS的矽中介板散熱問題，傳出擬以12吋的單晶碳化矽取代現行材質，不過，漢磊碳化矽目前為6吋，8吋產能才正建置中，且台積電也才研擬中，採用時程未定，顯然這對漢磊並不會造成實質效益。（記者洪友芳）

