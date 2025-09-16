中秋、國慶、光復3連假+普發現金 飯店業祭優惠 帶動Q4營收

飯店業者紛紛祭出應節優惠，搶攻連假商機。圖為雲品溫泉酒店。（雲品提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕教師節連假即將到來，加上10月中秋節、國慶日、光復節連假緊接而來，飯店業者紛紛祭出應節優惠，搶攻連假商機。飯店業者指出，親朋好友多會在連假期間聚餐，預估10月營收可以年增20%，加上普發現金1萬元激勵，看好第四季營運表現。

預估10月營收可年增2成

雲品（2748）指出，雲朗觀光集團旗下飯店君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭等，在中秋節期間推出一系列節慶限定活動，為旅客營造濃厚的團圓氛圍與節慶儀式感，再加上其他連假、普發現金雙利多加持，10月營收表現有望成長20%。同時，受惠年末旅遊熱潮、婚宴、尾牙、春酒與大型外燴等因素，持續看好第四季營運表現。

晶華（2707）表示，第四季本來就是餐旅業的旺季，除了節慶、尾牙，還有一年一度的台北國際旅展，連假增多，加上普發現金1萬元，將更有所助益。

六福（2705）也指出，10月中秋、雙十連假和全民普發萬元現金利多，加上尾牙春酒、聖誕跨年假期陸續登場，六福推出多項主題及優惠活動搶市，可望有效帶動第四季營運表現。

寒舍（2739）表示，10月至12月一向是散客出遊旺季，加上國定假日利多，預期有助於整體市場景氣表現回穩，將持續優化住房策略，並靈活鎖定國旅與商務雙重市場，爭取更多成長動能。

