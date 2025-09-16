出口亮麗 國泰金上修今年經濟成長率

只有保二！國泰金控下修明年GDP成長至2.0%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕受惠於關稅豁免提前拉貨效應與AI趨勢支持，台灣今年以來出口成長幅度超乎預期，整體景氣動能強勁，國泰金控上調今年台灣經濟成長率預測至4.5%（原2.8%），研判有80%的機率在3.8%至5%（原1.6%至3.5%）。不過，由於關稅負面影響浮現，加上基期墊高，首次預測2026年台灣經濟成長率為2%，經濟成長率只能「保2」。

國泰金評估，由於關稅影響小於原先預期，今年第三季台灣經濟氣候調整為由「雨」轉「朗」（原徘徊在「陰」、「雨」之間），第四季經濟氣候則可能由「朗」轉「陰」、出現機率將在65%以上。

展望今年第四季，隨金融市場波動性可能加大，台灣央行仍維持利率不變的可能性較高，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」的區間內偏下震盪。

由於半導體目前仍維持豁免，加上AI需求強勁，帶動台灣出口暢旺，研判今年經濟成長率有80%的機率落在3.8%至5%。

國泰金認為，影響今、明年台灣經濟成長的主要因素有5點，包括美國高關稅影響逐步顯現，恐壓抑全球需求；Fed降息幅度及速度，將影響美國景氣與通膨波動；中國政策刺激、消費信心及房市動向，能否支撐景氣仍待觀察；台灣央行限貸令或衝擊房市貸款利率走升或壓抑國內需求；AI與機器人應用，能否持續帶動科技投資及產業升級轉型。

