水冷板供貨輝達 雙鴻、奇鋐下半年營運正向

散熱大廠奇鋐、雙鴻9月都開始出貨水冷板產品給輝達，有望帶動營運增溫。（示意圖，路透資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕輝達（NVIDIA）GB300架構伺服器產品開始出貨，散熱大廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）9月都開始出貨水冷板產品，有望帶動營運增溫，下半年營運正向。雙鴻預估9月營收將明顯提升，第三季將雙位數季增；奇鋐則受惠水冷板、ASIC機殼出貨，也有望雙位數成長。

雙鴻前8月營收133億元、年增30%、創同期新高。雙鴻表示，9月受GB300水冷板出貨帶動，第三季表現將優於預期，伺服器散熱營收比重將提升到60%，其中水冷散熱產品佔整體營收35%，可望帶動營收、毛利率提升。法人預估，雙鴻第三季營收估將雙位數成長。

請繼續往下閱讀...

雙鴻GB300市佔有望達25%

雙鴻的GB200水冷板因認證較晚，份額不如同業，不過GB300水冷板的市場份額估有望達到25%，伺服器散熱與水冷領域營收也同步提升。雙鴻說明，從9月起每月表現都將維持高檔，第四季伺服器散熱營收比重上看70%，主要就是水冷產品成長帶動。

奇鋐本季營收 估雙位數跳增

奇鋐則是在GB200、GB300水冷板都搶佔先機，受惠AI伺服器散熱需求，奇鋐前8月營收為774億元、年增73%、也創同期新高，9月則受惠GB300水冷板出貨強勁，加上ASIC伺服器機殼、機櫃與iPhone散熱產品出貨等因素帶動，法人估計奇鋐第三季營收也將雙位數跳增，下半年營運正向。

奇鋐日前指出，下半年在GB系列伺服器持續放量、ASIC客戶加速導入水冷帶動下，營運有望維持成長。近日輝達公布新AI晶片Rubin CPX，因功耗持續提升，將進一步帶動水冷散熱零組件需求，法人預期，奇鋐的水冷板出貨量有望再提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法