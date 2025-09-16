晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

水冷板供貨輝達 雙鴻、奇鋐下半年營運正向

2025/09/16 05:30

散熱大廠奇鋐、雙鴻9月都開始出貨水冷板產品給輝達，有望帶動營運增溫。（示意圖，路透資料照）散熱大廠奇鋐、雙鴻9月都開始出貨水冷板產品給輝達，有望帶動營運增溫。（示意圖，路透資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕輝達（NVIDIA）GB300架構伺服器產品開始出貨，散熱大廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）9月都開始出貨水冷板產品，有望帶動營運增溫，下半年營運正向。雙鴻預估9月營收將明顯提升，第三季將雙位數季增；奇鋐則受惠水冷板、ASIC機殼出貨，也有望雙位數成長。

雙鴻前8月營收133億元、年增30%、創同期新高。雙鴻表示，9月受GB300水冷板出貨帶動，第三季表現將優於預期，伺服器散熱營收比重將提升到60%，其中水冷散熱產品佔整體營收35%，可望帶動營收、毛利率提升。法人預估，雙鴻第三季營收估將雙位數成長。

雙鴻GB300市佔有望達25%

雙鴻的GB200水冷板因認證較晚，份額不如同業，不過GB300水冷板的市場份額估有望達到25%，伺服器散熱與水冷領域營收也同步提升。雙鴻說明，從9月起每月表現都將維持高檔，第四季伺服器散熱營收比重上看70%，主要就是水冷產品成長帶動。

奇鋐本季營收 估雙位數跳增

奇鋐則是在GB200、GB300水冷板都搶佔先機，受惠AI伺服器散熱需求，奇鋐前8月營收為774億元、年增73%、也創同期新高，9月則受惠GB300水冷板出貨強勁，加上ASIC伺服器機殼、機櫃與iPhone散熱產品出貨等因素帶動，法人估計奇鋐第三季營收也將雙位數跳增，下半年營運正向。

奇鋐日前指出，下半年在GB系列伺服器持續放量、ASIC客戶加速導入水冷帶動下，營運有望維持成長。近日輝達公布新AI晶片Rubin CPX，因功耗持續提升，將進一步帶動水冷散熱零組件需求，法人預期，奇鋐的水冷板出貨量有望再提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財