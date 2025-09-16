晴時多雲

3支柱都不妙 中國8月經濟加速放緩

2025/09/16 05:30

中國8月規模以上工業增加值年增5.2％，創2024年8月以來最低水準。（中央社資料照）中國8月規模以上工業增加值年增5.2％，創2024年8月以來最低水準。（中央社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國八月零售銷售、製造業總值、投資成長全面放緩，且放緩幅度高於預期，失業率進一步升高、房地產持續承壓，加大北京推出更多刺激措施，以防止經濟急速放緩的急迫性。

中國國家統計局昨公布，八月規模以上工業增加值年增五．二％，創二○二四年八月以來最低水準，低於七月與預期的五．七％增幅。社會消費品零售總值年增三．四％，為二○二四年十一月以來最低水準，從七月的三．七％增幅下滑，也低於預期的擴張三．九％。

數據也顯示，今年前八月固定資產投資成長急遽下滑至○．五％，遠低於前七月的年增一．六％與預期的一．三％增幅，除二○二○年疫情外，為同期最糟數據。

專家︰今年成長5％難達標

瑞穗證券資深中國經濟學家周敏指出，「可能看到第三季國內生產毛額（GDP）成長顯著放緩，而第四季的高基期也顯示，第四季經濟成長可能更大幅放緩，如果沒有推出重大的刺激措施，中國政府五％的成長目標恐難達成」。

房市部分，中國八月的房價、投資與銷售皆較前一月疲軟。數據顯示，今年前八月房地產開發投資年減十二．九％，降幅大於前七月的十二％；前八月新建商品住宅銷售額下降七％，降幅超越前七月的六．二％；八月七十城市的二手屋價格年減二．五％，月減○．五八％，減幅也較七月擴大。新建商品住宅價格月減○．三％，略低於七月的月減○．三一％。

房市低迷迫使資產縮水的中國家庭進一步勒緊荷包，衝擊企業信心與就業市場，八月城鎮人口失業率從六月的五％、七月的五．二％升高至五．三％，為半年來最高。

彭博經濟學家舒暢與曲天石指出，「連續兩個月的疲軟數據顯示，中國成長快速放緩是因為結構性，而非暫時性因素，最明顯的訊號來自投資暴跌，進一步凸顯房市再度疲軟，政府領導的支出措施成效有限」。

