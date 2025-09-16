晴時多雲

增加籌碼？ 中又指輝達違反壟斷法

2025/09/16 05:30

中國國家市場監管總局（SAMR）週一指出，美國AI晶片大廠輝達收購以色列網路設備製造商邁倫科技的交易，違反該國反壟斷法。（路透資料照）中國國家市場監管總局（SAMR）週一指出，美國AI晶片大廠輝達收購以色列網路設備製造商邁倫科技的交易，違反該國反壟斷法。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家市場監管總局（SAMR）週一指出，初步調查顯示，美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）因二○二○年收購以色列網路設備製造商邁倫科技（Mellanox Technologies）的交易，違反該國反壟斷法，這是輝達遭遇的最新打擊。分析師指出，中國宣布這項消息可能是為了在美中貿易談判期間增強北京的影響力。

輝達二○一九年斥資約七十億美元收購邁倫，中國政府在二○二○年四月批准這筆交易，條件是不得歧視中國公司，包括輝達將繼續向中國市場供應用於運算的繪圖處理器（GPU）。但近年來，因美國前後任總統拜登和川普政府實施的出口管制，輝達被迫停止向中國公司銷售其最先進的晶片。

去年十二月SAMR對輝達併購邁倫科技展開初步調查，這項調查被視為是對美國限制中國晶片產業的報復性行動。SAMR週一公布的調查結果指稱輝達違反反壟斷法，但並未具體說明違法細節與後續處理方式，僅表示將展開進一步調查。

美中正於西班牙進行第四輪貿易談判，美國財長貝森特週一表示雙方有關TikTok的交易協議已有進展，但中方也提出咄咄逼人的要求；而在貝森特發表上述言論後幾分鐘，SAMR公布了輝達違反中國反壟斷法的消息。

根據中國法規，違反反壟斷法的企業可能面臨相當於其上一年銷售額一％至十％的罰款。根據輝達最新的年度報告，截至一月二十六日的財年，中國為輝達創造了一七○億美元的收入，占其總銷售額的十三％。市場研究機構Omdia負責AI領域的分析師蘇廉節表示，除了罰款之外，SAMR裁決的影響尚不明確，但輝達未來可能會被要求在中國銷售不包含邁倫技術的晶片。

