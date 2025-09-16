川普︰與中國達成TikTok協議

美中在西班牙首都馬德里舉行的第四輪貿易談判，週一進入第二天。（路透）

發文稱週五將和習近平通話 貝森特︰TikTok將成為美國公司

〔編譯盧永山／綜合報導〕在西班牙首都馬德里舉行的美中第四輪貿易談判週一進入第二天，美國財長貝森特表示，中國談判代表提出了咄咄逼人的要求，而雙方有關TikTok和出口管制的爭論更加劇了緊張局勢。不過，美國總統川普稍後在自家社媒「真相社群」發文指出，在美中談判代表於馬德里展開談判，並就TikTok繼續在美國營運達成一個框架協議後，他週五將與中國國家主席習近平通話。

川普寫道：「週五我將與習主席通話，（我們之間的）關係非常密切。」

請繼續往下閱讀...

美國財長貝森特在川普發文後對媒體表示，讓TikTok繼續在美國營運的一個框架協議已經達成，川普和習近平將通話以完成這個協議；儘管協議內容尚不明朗，但他強調該框架協議將是讓TikTok轉變為美國控制的所有權。

美國聯邦法律以國家安全為由要求中國「字節跳動」公司出售旗下短影音平台TikTok，否則將在美國面臨禁令；該法律原定川普今年一月就職的前一天生效，川普上台後已三度延長寬限期，「不賣就禁」的最新期限為九月十七日。

貝森特週一稍早表示，「我認為就TikTok協議本身而言，我們已經非常接近達成協議，或者說已經解決了這個問題，但中方提出了咄咄逼人的要求」；參與談判的美國貿易代表葛里爾則說，與中國副總理何立峰率領的中國代表團的討論涉及貿易問題，儘管他們「尚未找到推進這個問題的途徑」。

一名知情美國官員表示，美中雙方來到馬德里敲定TikTok交易的技術細節，但中方在貿易和其他國家安全問題上的要求，可能導致談判破局。該官員指出，中國希望將貿易要求與TikTok交易掛鉤，但美國希望將這兩個主題分開。

美議員︰中產能過剩 應納入雙邊談判解決

另一方面，聯邦眾議員美中戰略競爭特別委員會的民主黨議員日前致函貝森特和其他高級貿易官員，要求美中達成的雙邊​​貿易協議，都應納入敦促北京減少工業產能過剩的「約束性要求」。

信函說，美中談判應解決產能過剩問題，並以中國的鋼鐵和太陽能板產業為例，這兩個產業在供應大規模擴張後，引發出口浪潮，從而削弱了美國和其他地區的就業和工業；川普政府也應利用這些出口對盟友和合作夥伴帶來的焦慮，與他們合作制定因應中國產能過剩的國際措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法