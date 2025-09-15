〈財經週報-投資觀點〉海外債市有望回春 迎來「債」來的幸福

美聯準會下半年降息的預期持續升溫，海外債相對優渥的利息回報，對投資人是相當具吸引力的選擇。（法新社）

■陳弼堃

美國7月就業報告於2025年8月1日公布後，市場對聯準會（Fed）下半年降息的預期持續升溫，根據FedWatch工具數據顯示，聯準會9月降息一碼機率已從報告公布前一天的38％急升至83.6%（2025年8月18日），反映經濟成長放緩與貨幣政策基調的轉變。美國非農就業人數7月增加7.3萬，遠低於預期的11萬，且6月的數字由最初的14.7萬大幅下修至僅1.4萬，而5月的數字也下修了12.5萬至1.9萬人，顯示就業動能已明顯趨緩。同時，美國通膨數據逐步回落，7月核心消費者物價指數（Core CPI）月比攀升0.3%，符合市場預期，顯示物價壓力持穩，為聯準會政策轉向預留空間。隨著降息機率升高，海外債券市場有望迎來好轉，成為資產配置的焦點。

美就業市場走軟 聯準會官員「鴿」聲四起

美國經濟顯露疲態，美國聯準會多位官員近期也釋出鴿派訊號，美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）於8月4日表示，鑑於愈來愈多證據顯示美國就業市場正在走軟，且沒有出現關稅帶動的持續性通貨膨脹跡象，降息時機已近。而根據彭博 (8月6日) 報導，美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，隨著美國經濟放緩，近期可能適合降息，他預期年底前仍會降息兩次。這些言論進一步強化市場對降息的預期，可望有利於債市。

優質公司債搶手

在全球政經局勢持續動盪，投資人資產配置策略逐漸轉向穩健型標的，以降低波動風險並提升資產防禦力，海外債券正好符合此一需求。除了具備高度安全性的美國公債外，優質公司債亦逐漸受到投資人青睞。這類債券通常具備信用評等佳、違約風險低的特性，能在不確定的市場環境中提供穩定收益與資本保值效果，成為資產配置的重要選項。

目前海外債具備近10年來相對優渥的利息回報，對於追求穩定現金流的投資人而言，是相當具吸引力的選擇。多數債券商品採「半年配息一次」的設計，因此只要精心挑選六檔配息時間、分布在不同月份的債券，就能打造出「月月領息」的理想組合。這種策略不僅能讓資金運用更有效率，也能為投資人帶來穩定的現金流入，提升整體財務規劃的靈活度。

對於投資新手來說，海外債不再是高門檻的投資選項。現在只要透過證券公司或手機APP，就能輕鬆入手美元計價的債券商品。短天期債券波動較小、流動性高，適合剛入門的投資人；而進階投資人則可納入中長天期債券，鎖定較高利息收益。

隨著市場對降息的預期升溫，現在正是重新檢視投資組合、布局海外債的好時機。無論是追求穩定現金流，或是希望搭上降息的利多機會，海外債都能提供多元選擇，幫助投資人穩健前行。

（作者為富邦證券商品業務處資深副總經理）

