〈財經週報-投資觀點〉槓桿適中長天期 權證新手保平安

2025/09/15 05:30

權證投資權證投資

■陳毓婷

台股進入統計數據上平均報酬率敬陪末座的「9月魔咒」時節，今年9月報酬尚未知，但8月以來族群輪動快速、波動劇烈，讓投資人猶如搭雲霄飛車。波動是相當適合權證生存的環境，近期明顯發現權證新手湧入市場，也出現許多新手專屬的問題，以下列出重點說明。

1.只看價格 跌幅超出預期

有些熱門標的同時有幾十檔甚至幾百檔權證，每一檔權證又有十項以上的條件列於網站上，對於新手來說資訊量過載，只好選擇最便宜的買進，另一方面也是考量當現股有大行情，便宜的權證漲幅槓桿更高。

但低單價的權證在標的大漲大跌時變動比例都較劇烈，因此投資人不能只看到上漲，若遇現股短期內暴跌，權證價格也會跟著數倍反映，新手須有正確的認知。

2.看不懂權證價格 以錯誤資訊代入

投資人多半會依賴自己熟悉的券商網站，以其資訊衡量他家權證價格是否正確；然而權證隱含多種參數，正確的數值只有該檔權證的發行券商能提供，他家權證網站算出來的準確率不高，僅能用做參考。

因此投資人如果對某檔權證有疑慮，建議以該家權證網站提供的資訊為準，自己動手KEY入試算，或致電詢問券商，才能充分了解自己買賣的商品，善盡投資人義務。

加權指數創新高，類股輪動風火輪快速運轉，權證可以讓投資人小錢參與大行情的，但要切記倍數上漲也會倍數下跌，千萬不要只看漲不看跌，新手挑選槓桿適中長天期的權證，才有助於渡過震盪期，提高獲利機率。另外，若對權證價格有疑問，與其參考網路上紛雜偏頗的資訊，不如詢問各家券商，獲得最專業的解答，有了正確的觀念，權證投資之路才能長久。

即日起至2026年1月31日，只要下單權證並至「權民獲利王」完成登錄資訊，就能參加抽獎；總獎金與獎品市值高達180 萬元，還有大獎黃金等你帶回家!詳情請上「權民獲利王」活動網站https://www.kingofwarrants.com.tw/#/查詢。

（作者為統一證券金融商品部資深專業經理）

