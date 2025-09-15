〈財經週報-國際展望〉利空鈍化 AI展望利多加持 市場信心續增溫

投資人對通膨降溫與降息前景樂觀情緒，美股再創新高。（彭博）

莊凱倫

近日美股再創歷史新高，再刷新歷史紀錄。其中，道瓊收盤大漲超610點，並首次登上46,000點大關。那斯達克指數也連續多日改寫收盤新高，並首次站上22,000點大關。美國8月消費者物價指數（CPI）年增率達 2.9%，符合經濟學家預期，顯示通膨仍高於聯準會（Fed）目標，但並未失控。

美首次申領失業救濟金增至26.3萬人 創4年來新高

在就業數據部分，最新一週（9月6日止）首次申領失業救濟金人數大幅增加2.7萬人，達到26.3萬人，創2021年10月以來新高，顯示勞動市場明顯降溫。這些訊號強化市場對於聯準會降息的期待，投資人對通膨降溫與降息前景樂觀情緒，也推動美債殖利率走低，市場情緒明顯回暖。

展望後市，隨著美國與多國貿易談判取得進展，不難看出川普藉關稅推銷美國產品的意向，隨著不確定性淡化，市場焦點回到結構成長主軸的AI領域。

持續對資本市場長期前景保持樂觀，儘管近期複雜政策背景可能增加通膨走揚、經濟放緩的潛在風險，短期風險性資產不排除波動；但大規模減稅與財政刺激，大幅降低應稅所得、提高現金流，有助企業資本支出重新加速，進而提高生產力，從而衍生更強勁的GDP、獲利成長正向循環。

回歸AI，目前AI生態系統前景依然健康。觀察第二季財報，多數雲端服務管理層強調AI加速成長，認為AI技術仍需要大量基礎建設支持。此外，更多新AI數據中心建設公告、對新型推理模型的強勁需求，以及更有利的高階晶片出口政策也有利整體市場發展。

隨著更多貿易協議框架出爐，以及政府提出更多關於減稅、親商、放鬆監管的議程細節，將形成更具建設性的市場環境。美國將鞏固全球創新領域的龍頭地位，推動核心技術及製造業回流，相關法案已透過加強研發活動和資本支出的稅收誘因來支持美國再工業化，長期來看，有助美國維持人工智慧的領導地位，引發美國投資熱潮，強化當地供應鏈韌性。

佈局橫跨多元產業、受益於AI創新核心企業

投資策略上，建議朝佈局橫跨多元產業、受益於AI創新的核心企業，特別是具備穿越週期能力、且有效因應更具挑戰的市場環境的公司。整體來看，AI生態系統的前景依然健康。觀察第一季財報，儘管關稅不確定性續存，但多數AI相關企業管理層對未來趨勢保持正向，AI項目的進展仍穩步推進。

在後市趨勢展望部分，超大規模雲端服務供應商資本支出顯示投資AI的腳步仍積極，主權AI、企業AI需求擴展至中東及歐洲地區，構成基礎建設額外的支持力量，有利挹注半導體族群；在應用部分，輕量化的小模型更容易導入不同邊緣端的載體，加速市場往軟體及推論場域，長期看好邊緣、代理、物理AI（機器人、自駕車等）發展。

另外可涉入產業部分，預期未來幾年AI技術將有效幫助企業轉型，顯著提升產業的生產效率、節約成本並提高營收，重塑很多產業的商業模式，本月減持健康醫療、金融，轉而增持工業。

（作者為安聯AI收益成長多重資產基金經理人）

