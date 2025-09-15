晴時多雲

〈財經週報-台股熱點〉AI用電飆升 電源供應器大顯身手

2025/09/15 05:30

電源供應器股價與營收電源供應器股價與營收

記者方韋傑／專題報導

隨著生成式AI與高效能運算需求快速崛起，資料中心電源規格正面臨巨變，多家台系電源供應商一致認同，傳統5kw至10kW的標準配置已不足以應付AI工作負載，目前新建資料中心普遍導入15至30kW高密度機櫃，推動備援電力模組、配電盤等設備加速升級，帶動產品單價提升。

觀察上週相關個股股價走勢，光寶科（2301）單週暴漲24.9%，上週五（12日）高點觸及173元，創下2年多來新高價；台達電（2308）單週勁揚15.28%，上週五高點觸及854元，再創下歷史新天價；康舒（6282）重燃二代接班題材，單週大漲14.76%。

以台達電實際觀察，液冷等新型散熱解決方案與高功率電源架構，正成為AI資料中心的標配。同時，AI產業應用帶動電源管理模式轉型，透過AI演算法，業者能實現即時能源監測、故障預測與智慧負載分配，並運用模擬工具最佳化用電能耗，規劃機房容量。

不過，旺盛的產業用電需求也讓電源供應鏈發生轉變。法人觀察，大型電力變壓器部分交期長達3至4年，少數氣體絕緣開關設備與配電盤訂單也面臨18至24個月延宕，後續可能擴大影響到不斷電系統、模組化鋰電系統。此外，成本端同樣承壓，自2020年以來，變壓器價格漲幅高達60%至80%，主因在於矽鋼價格翻倍與銅價上揚5成。

研調機構MarketsandMarkets指出，全球資料中心營運商除了新建之外，亦積極投入既有機房改造，以因應AI與高效能運算帶來的能耗壓力。平均機櫃密度已自2023年的8kW，提升至2025年的17kW，預計2027年逼近30kW，龐大改造需求將帶動電源產業新一波商機。

