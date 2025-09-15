晴時多雲

財經 > 財經週報

〈財經週報-台股熱點〉搭美光順風車 記憶體股續漲

2025/09/15 05:30

記憶體概念股股價與營收記憶體概念股股價與營收

記者洪友芳／專題報導

記憶體大廠美光股價頻漲，加上市場看好記憶體價格向上，受惠DDR4價格調漲、新台幣匯率回穩，記憶體廠華邦電（2344）、南亞科（2408）第四季可望轉虧為盈，帶動市場資金湧向記憶體族群，且市場又新傳出美光暫停報價，預期將帶動記憶體類股續漲。

業界指出，AI爆炸性成長，帶動高頻寬記憶體（HBM）成為記憶體市場主流，三大記憶體廠SK海力士、三星與美光紛轉向生產高價與高獲利的AI記憶體，相對DDR5產能也受到排擠，減產或計畫減產DDR4，消費電子產品庫存消化帶動需求回溫，NAND快閃記憶體市況也趨轉穩健，記憶體市況走勢有利於台廠。

漲價行情 記憶體族群吸金

南亞科、華邦電下半年合約價逐季顯著調漲，預期兩家公司第四季皆可望轉虧為盈；外資近期更釋出報告，預期DDR4在未來3個季度內，市場將面臨10-15%的供應短缺，價格上漲幅度將較先前預期更為陡峭。SLC NAND快閃記憶體價格預計也受大廠減產效應，價格也開始上漲。NOR快閃記憶體價格上漲也無法避免，對華邦電給予「優於大盤」的投資評等，目標價30元。

研調機構集邦科技（TrendForce）日前調查指出，今年下半年DDR4市場持續供不應求，因出現結構性缺貨，預計第三季消費性DDR4合約價將季漲達85%~90%；南亞科先前預期，第三季DRAM價量均會成長，加上產能利用率維持滿載，庫存改善與匯率穩定，有信心毛利率轉正，但轉虧為盈要等第四季。華邦電也預估記憶體市況回溫明顯，營運健康成長可期。

在外資與市場齊看好下，記憶體族群近期價量俱揚，華邦電上週五收25.45元，上週漲幅12.8%、週線連3漲，上週三大法人齊買，其中外資大買9.2萬張；南亞科上週五收57.4元、股價連8漲；旺宏收22.6元、連3漲。

