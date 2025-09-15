晴時多雲

〈財經週報-能源政策〉工商團體盼納入SMR 助產業電價具競爭力

2025/09/15 05:30

台中電廠新燃氣機組展開測試運轉。 （資料照）台中電廠新燃氣機組展開測試運轉。 （資料照）

記者廖家寧／專題報導

台灣今年5月核電歸零，工商界關切電價平穩，每當產業電價調漲，工商界一片哀聲嘆氣，將矛頭指向非核政策，更頻繁表態盼望核電重啟，呼籲重新審視能源結構多元性，也建議政府納入新一代安全的核能技術，包括SMR（小型模組化反應爐）或第4代反應器發展核電。另，近期興達電廠火警後啟用緊備機組，也反映民眾對政府減煤態度的疑慮，燃氣發電占比雖逐年提升，但一旦燃氣機組意外停擺，就得緊急啟動備用的燃煤機組。

工總今年白皮書建議，為確保供電穩定與2050淨零達標，不論石化、綠能，還是核能都應列入考量，在核子反應器設施管制法第6條修正通過後應推動核電廠完成安檢，並邀集各界研商延役的可行性，以在安全無虞前提下重啟核電。工總也表示，產業電價多次調漲，建議電價調整應與整體能源政策同步規劃，今年下半年工業電價不宜調漲。

工商界盼調整能源政策 下半年工業電價不漲

工商協進會理事長吳東亮近期表示，社會對核能的態度已有所改變，若台灣能夠引進美國的SMR新型核電技術，也有利於縮小台美貿易逆差。三三會近年來也多次呼籲，電價不漲的唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」改為「低碳家園」，要持續發展核電。

為消除外界對核電除役歸零後是否缺電的疑慮，經濟部多次說明，今年預計將有台電公司大潭電廠7號機，興達電廠新燃氣1、2號機及台中電廠新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩上線遞補，大於核三廠2號機95.1萬瓩，希望各界放心。

新建燃氣機組上線 經部強調不缺電

然而，近期興達電廠新燃氣2號機在試運轉期間疑因天然氣外洩引發火警，導致已接近滿載並已加入調度的興達電廠新1號機受到波及，基於安全考量而暫停運作，規劃在今年11月接受調度的新2號機仍在詳細檢查中。興達新燃氣機組是銜接核電除役的重要機組，是否延後上線時程？經濟部長龔明鑫日前表示，應不至於，初步了解狀況並不是很嚴重。

不過，為維持日夜尖峰備轉供電餘裕，台電將啟動緊備機組大林5號燃氣機組、興達4號機併聯發電，興達2號機待命。外界質疑經濟部只要缺電就「偷開燃煤機組」，非核後勢必得「火力全開」，經濟部回應，緊急備用機組屬電力供需規劃的一部分，其法源依據是「電力設施空氣污染物排放標準」第2條第11款，法規並非近年新設，早在2014年12月就公告。

電力穩定不僅國內產業重視，也是外商關切議題，台灣美國商會白皮書就曾指出，台灣決定走入非核，大幅調整能源結構，然後進度明顯落後，而未來能源能否供給無虞，取決於再生能源開發進度，尤其是離岸風電開發進程，此外，台灣也會更加依賴燃氣。

