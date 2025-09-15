晴時多雲

〈財經週報-時事求是〉AI與能源

2025/09/15 05:30

隨著AI的加速發展，晶片製造與資料中心營運都需要消耗龐大電力，但AI的應用有助於電力的合理分配與無謂消耗的降低。（路透）隨著AI的加速發展，晶片製造與資料中心營運都需要消耗龐大電力，但AI的應用有助於電力的合理分配與無謂消耗的降低。（路透）

■魏錫賓

晶片製造與資料中心營運都需要消耗龐大電力，隨著AI的加速發展，各國均重估用電需求，卻有正反兩面的推論。國際能源署（IEA）在2025年4月發布「能源與AI」的特別報告明確呈現：AI大量耗用電力，但若將AI工具適當地應用在能源產業，則可以更有效率的提供電力，甚至降低總體的用電量。

台灣電力消費在2024年創下新高，達2,838億度，台積電（2330）用電200多億度，約占9%。從肺炎疫情之前的2019年至2024年止，5年來台灣電力消費只成長約7%，而在遠距生活及AI狂潮的帶動下，營收猛增170%的台積電，用電量則幾乎要倍增。根據經濟部能源署統計，工業部門電力消費所占比例5年來不增反減，從55.6%微降至55.2%；台積電在產業發展與電力佈署的關鍵角色清楚可見。

然而，製造晶片只是AI耗電的一部分，在應用時的運行階段更需電力的配合。IEA的報告指出，AI模型的訓練與部署都在大型且耗能的資料中心進行，一座典型以AI為主的資料中心，其耗電量約相當於10萬戶家庭；而目前正在興建的最大型資料中心，其耗電量更將高出20倍；也就是興建中的資料中心，一座的耗電量可能就達200萬戶家庭的用量。

「2024年，資料中心約占全球總用電量的1.5%（約4,150億度電）。」但因AI及其他數位服務的擴張，IEA「預測到2030年，全球資料中心用電量將達9,450億度電，略高於目前整個日本的用電量。」根據IEA的資料，已宣佈將興建的最大資料中心，耗電量可能相當於500萬戶家庭。

隨著AI的發展，台積電即使積極節能減碳，但新廠、先進製程的增加配置，將使得用電量欲小不易。政府的電源規劃，必須審慎地將AI耗電因素納入考慮，核能是IEA認為的供電來源多元化的重要一部分；不過，IEA認為「要滿足此龐大需求，再生能源與天然氣將是主力」。

能源供需的配合，本要「因地制宜」，各國沒有一定的結構。只是除了提高供給外，若能將AI適當地應用於能源產業，則能增加效率，「有助於平衡日益複雜、分散且數位化的電網。AI 能提升再生能源發電的預測與整合能力，減少棄電與排放。」而在電力的需求面，對一般廠商來說，應用AI可加速產品開發、降低成本並提高品質，就像台積電一再強調生產的節能效果。

AI的節能功用，或許還比想像中更廣。IEA提出單單在建築領域，AI有潛力讓冷暖空調系統有更高效率，使電力使用更具彈性，「若現有AI方案能大規模推廣，全球每年可節省約3,000億度電，相當於當前澳洲與紐西蘭的全年總發電量。」

AI的發展需有足夠的電力，但AI的應用有助於電力的合理分配與無謂消耗的降低。能源政策與電源規劃的成敗與AI有關，但也不僅於AI相關產業的問題。

