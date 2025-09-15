美列管港商在台辦事處 經部追查是否違規營業

港商在台辦事處遭美國列入實體名單，可能原因包括參與中國先進運算及晶片製造與銷售等，經濟部將進一步查核。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商務部近日將全球三十二個實體列入實體清單，涉及生產高效能運算晶片的上海復旦微電子集團與關係企業，及其在中國、新加坡的分公司、台灣的辦事處也上榜；經濟部昨說明，該實體是港商在台辦事處，並無進出口廠商資格，被納入名單可能原因包括支持中國軍事現代化、參與中國先進運算及晶片製造與銷售等，經濟部將進一步查核實際經營業務是否與當初申請相符。

經濟部指出，近日被美列入清單的三十二個實體，包括中國二十三家、印度一家、伊朗一家、新加坡一家、台灣一家、土耳其三家和阿拉伯聯合大公國二家；被列為管制對象的原因包括支持中國軍事現代化、參與中國先進運算及晶片製造與銷售，提供裝備予軍事、政府、安全部門，以及協助俄羅斯取得軍事用品等。

經濟部重申，協助武擴活動而遭國際制裁的實體，亦可能遭列入我國的實體名單，呼籲業者出口貨品時，應做好盡責調查，包括進行最終使用者及用途查核等。我國「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」禁止戰略性高科技貨品輸出給俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國等涉及武擴活動的一萬八四四個實體，其中包括中國華為、中芯國際及其他海外子公司；廠商若在未經許可的情況下出口管制貨品，將因違反「貿易法」而面臨裁罰。

