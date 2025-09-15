晴時多雲

建商退場觀望 土地交易量大減23％

2025/09/15 05:30

建商對整體房市仍保守看待，土地交易量減少。（記者徐義平攝）建商對整體房市仍保守看待，土地交易量減少。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕雖然金管會、中央銀行接連放寬房貸緊縮政策，但9月台中市政府標地卻仍創下總標脫金額新低紀錄。房產業者指出，各縣市政府公開標售土地結果，可視為建商對房市景氣態度，而台中市標地接連2次出現標脫率不到2成來看，建商對整體房市仍保守看待，土地交易量自然減少。

根據內政部地政司最新都市地價總指數，去年10月1日至今年3月31日的半年期間，全國土地買賣筆數約24.42萬筆，對比去年4月1日至9月30日的半年、有31.87萬筆，萎縮約23.36％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，建商面對政府調控措施的因應方式非常有限，較常見的手段是「減量經營」，由於建商普遍縮手推案，手上儲備案源去化減緩，自然不想再出手獵地，所以房市低迷時期，政府標售土地情況往往是「青筍筍」；若觀察20幾年來土地交易量，似乎成為房市的反指標，土地交易量衝至波段高峰，通常是多頭之末，交易量谷底反而是房市低點。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，地價指數漲幅壓縮，主要是因為2023年「平均地權條例」修正後的預售屋禁轉及私法人限購住宅，建商投資變現的難度提高，加上18個月限期開工令及土建融限貸，以及各地方政府紛紛提高容積取得的成本，4大管制措施降低建商投資意願，對於土地的取得自然趨於保守。

他說，雖然地價隨景氣循環調整是正常的市場現象，但不動產並非一般財貨，脫手、變現不易，且還要面臨重劃區土地大量供給及抵押貸款成數下降，增加養地難度等課題，所以交易動能下降、流標率大增，有行無市就自然讓地價走勢趨緩。

