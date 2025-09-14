晴時多雲

看問題》在野放下屠刀 才有電價紅利

2025/09/14 05:30

在野黨理應理性問政，一碼歸一碼，若放行撥補台電，財務得以改善，未來燃料下跌，全民才有降電價的空間；而在野黨一味杯葛的結果，最終恐成為「擋住電價降價的元凶」。（資料照）在野黨理應理性問政，一碼歸一碼，若放行撥補台電，財務得以改善，未來燃料下跌，全民才有降電價的空間；而在野黨一味杯葛的結果，最終恐成為「擋住電價降價的元凶」。（資料照）

記者林菁樺／特稿

電價牽動到物價，萬物皆漲的時代，電價難道回不去嗎？其實不一定，有二個因素影響特別深，分別是台電財務和國際燃料走勢。

目前來看，明年國際燃料維持平穩，最難料的「黑天鵝」因素可暫時排除，之後就回歸到台電本身財務，在電價漲了四次後，只要燃料趨穩，台電有機會多賺一點、慢慢填平累虧錢坑，但政治力干擾，台電很可能錢坑填不完、還被在野黨硬逼降電價，目前最優解方還是透過補貼最務實，挽救了台電瀕危財務，全民才可望享受降價紅利。

烏俄戰爭期間，台電硬生生扛下第一道衝擊，當了物價「消波塊」。如今台電財務總算見到曙光，美國總統川普偏好維持低油價、地緣政治有望趨穩，這對台電都是大利多，不僅今年有望小賺，明年還可多賺一點。然而帳上仍有逾四千億元累虧，必須靠盈餘慢慢打銷，一旦國際燃料價格持續下跌，台電電價卻難以下調，恐又會被在野黨拿來大做文章。

理性而言，補貼只是把過去燃料大漲卻未反映的成本「還給台電」，但在野黨掌握多數表決，屢屢以政治攻防取代理性討論，導致台電龐大累虧必須延宕多年才能打銷。那台電需要花多久時間填坑呢？二○一四年累虧高達一九三六億元，耗費近七年才打銷一千五百多億元，也沒完全還完錢，又碰上烏俄戰爭，台電單一年度直接苦吞逾二千億元虧損。

在野黨理應理性問政，一碼歸一碼，若放行撥補台電，財務得以改善，未來燃料下跌，全民才有降電價的空間；而在野黨一味杯葛的結果，最終恐成為「擋住電價降價的元凶」。

