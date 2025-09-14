劍指中印／美揪G7盟友止戰 俄油買家祭二級制裁

美國12日施壓G7集團對大肆採購俄國石油的中國與印度課徵最高100％關稅，以迫使莫斯科與烏克蘭展開和平談判。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國十二日施壓七國集團（G7）對大肆採購俄國石油的中國與印度課徵最高一○○％關稅，以迫使莫斯科與烏克蘭展開和平談判。同一天，美國總統川普表示，他對俄國總統普廷的耐性「快要耗盡」，他威脅祭出新的經濟制裁，他說，「對銀行、石油與關稅的制裁，將造成沉重打擊」。

金融時報報導，七國集團財長在視訊會議中討論美國提出的新一輪對俄措施，美國在文件指出，「G7應立即對中國與印度課徵五十％至一○○％二級關稅，因為他們採購俄國原油。G7應鎖定助紂為虐者與牟利者，主要是中國與印度，以遏制他們延長戰爭」。川普日前也敦促歐盟對中國與印度課徵一○○％關稅，如今範圍擴至G7盟友。

彭博報導，美國也要求G7應建立合法途徑，扣押被凍結的俄羅斯主權資產，並考慮利用相關資產的本金挹注烏克蘭防衛；莫斯科被凍結的三千億美元資產多數在歐洲，尤其是比利時。

G7輪值主席國加拿大聲明說，與會財長同意加速討論利用遭凍結的俄國資產，以資助烏克蘭國防，同時討論了「範圍廣泛的可能經濟措施，以升高對俄羅斯壓力，包括對助長俄國戰爭能力的國家，進一步實施制裁與關稅等貿易措施」。

美國財長貝森特與貿易代表葛里爾之後也聲明指出，「從源頭切斷普廷戰爭機器的財源，才能施加充分的經濟壓力，以終結這場毫無意義的殺戮」。

彭博指出，美國向G7提出的計畫還包括對俄國的「影子油輪船隊」以及讓相關貿易得以進行的網絡實施制裁，並禁止對有關實體提供海事服務保險。美國也呼籲盟友制裁支持俄羅斯軍工產業的實體，以及禁止在俄羅斯特別經濟區提供人工智慧與金融科技相關服務。

