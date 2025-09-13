飆股幕後》數位相機復古風起 佳能週線連10紅

佳能新領域持續開花結果。（資料照）

記者歐宇祥／特稿

近2年全球數位相機風潮復興，台系數位相機供應鏈營運再起，光學廠佳能（2374）也是受惠者之一，加上切入人形機器人、無人機等熱門商機，近期股價帶量走高，從7月低點51.3元至昨日漲逾85%，本週漲幅近12%，週線已連10紅，昨股價收漲95.3元，創收盤新天價。

佳能與亞光（3019）、華晶科（3059）同為數位相機代工廠商，營運曾繁盛一時，不過近年數位相機需求被手機取代，佳能也進入轉型期，向機器視覺領域邁進，搭上近期輝達（NVIDIA）帶起的人形機器人商機，也出貨無人機視覺模組，看好未來3年新領域營收會逐漸堆疊，轉型將開花結果。

佳能總經理章孝祺預期，明年機器人視覺營收比重約5%至10%，2027年則將占比20%；今年營收主力仍在數位相機代工，且將出貨客戶的高階產品，產能持續提升，第四季到明年產能將提升30%，支撐後續成長。

投資人形機器人 前景佳

佳能所屬的能率集團今年投資美國人形機器人公司Agility Robotics，因該公司與輝達建立技術合作，並獲得輝達風投部門投資，前景正向，佳能也看好未來受惠商機，第四季也將開始出貨另一家美商Mantis Robotics的機器手臂感測產品。

近期外資對佳能著墨頗多，昨日買超1835張、本週5個營業日外資買超6619張，唯近日當沖熱度始終不低，11日當沖成交量達6.5萬張、占比67%，因股價波動劇烈、當沖占比過高，昨遭證交所列入注意股，投資人宜留意後續股價波動。

