晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

飆股幕後》切入半導體先進封裝 昇貿不到1個月漲1倍

2025/09/13 05:30

昇貿積極卡位先進封裝市場。（昇貿提供）昇貿積極卡位先進封裝市場。（昇貿提供）

記者卓怡君／特稿

錫製品廠昇貿（3305）轉型成功，積極切入AI（人工智慧）與半導體市場，成效逐步顯現，散熱銀膏已開始出貨給散熱模組大廠，7月開始放量，推升7月獲利年增達141.52%，8月營收更創下歷史新高，年增21.32%。昇貿今年亦收購半導體封裝直接材料BGA錫球廠大瑞科技，跨入半導體先進封裝領域，加上近期同業瑞昇倒閉，不少客戶轉向昇貿詢問轉單事宜，外傳昇貿得以大幅調漲價格承接新訂單，目前昇貿產能滿載，股票獲得主力進場大買，自8月中旬起股價一路狂飆，不到一個月漲幅已逾1倍。

昇貿今年前8月營收66.8億元，年增31.3%，由於中國加強稀土出口限制，昇貿可用於散熱的低溫錫膏已接獲多家國內散熱大廠急單，且順利完成產品認證，7月起大量出貨，訂單能見度直達年底。

昇貿現有生產基地以台灣與泰國兩地為主，台灣產能全滿，正積極進行越南新廠以及大瑞桃園BGA錫球二廠建置，明年散熱錫膏與半導體用BGA錫球產能有望倍增。昇貿指出，大瑞桃園二廠將以更高自動化為目標，整合昇貿焊錫研究所與實驗室，加速產品開發、服務。

昇貿指出，隨著AI、高效能運算（HPC）、電動車等領域的迅速發展，全球對輕薄短小、高頻高效的電子產品需求激增，進一步推動BGA、CSP等先進封裝技術的快速發展，昇貿跨足半導體封裝領域，有望大幅提升公司整體盈利能力，成為未來業績成長的強大動力。

以籌碼面來看，昇貿此波漲幅以主力大戶買盤為主，短線漲幅相當大，台股位處高檔，需留意追高風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財