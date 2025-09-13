晴時多雲

財經 > 財經政策

大亞切入無人機 打進非紅供應鏈

2025/09/13 05:30

電纜大廠大亞切入國內無人機馬達廠商，並開始出貨，可望打進非紅供應鏈。圖為大亞董事長沈尚弘。（資料照）電纜大廠大亞切入國內無人機馬達廠商，並開始出貨，可望打進非紅供應鏈。圖為大亞董事長沈尚弘。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電纜大廠大亞（1609）持續布局多元領域，看好無人機市場，研發「超導熱銅包鋁線」已切入國內無人機馬達廠商，並開始出貨，可望打進非紅供應鏈；而近期大亞旗下位於台中龍井的儲能案場，將加入台電電力交易平台，法人預估，大亞今年營收可望超越去年的300億元水準。

大亞主管指出，無人機採用的漆包線都是特殊生產，售價會高於一般漆包線，目前積極配合國內廠商需求研發，可望打進無人機非紅供應鏈。

大亞董事長沈尚弘表示，今年旗下各事業有好、有壞，台電的強韌電網計畫對大亞是穩定貢獻，近期又接獲台電161kV標案的訂單，電線電纜事業部門相當忙碌；另一塊漆包線事業則受到關稅間接影響，他解釋，大亞雖無直接外銷，但客戶有外銷歐洲或美國市場等，關稅問題導致客戶觀望，也會間接影響大亞。

至於綠能市場布局部分，大亞旗下有73座太陽能電廠，共計207MW裝置容量，而台中龍井一期的智璞100MW預計9月18日前上線，二期大蓄75MW等儲能案場明年上線，可創造穩定售電收益。

