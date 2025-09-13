晴時多雲

跑贏通膨 前7月實質月薪增幅5年新高

2025/09/13 05:30

受惠AI拉貨潮，七月電子零組件業加班工時創四十六年同月新高。（中央社資料照）受惠AI拉貨潮，七月電子零組件業加班工時創四十六年同月新高。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院主計總處昨日公布最新薪資統計，今年前七月全體受僱員工經常性薪資平均四萬七六五一元、年增二．九八％，創下近三年新高；若扣除物價因素，實質經常性薪資年增一．○九％，也寫下近五年最大增幅，薪資成長連十六個月超過通膨。

前7月實質月薪47651元 3年新高

根據統計，七月工業及服務業受僱員工經常性薪資平均四萬七八九一元，月增○．一五％、年增二．八九％；加上獎金以及加班費等非經常性薪資一萬七六九二元，合計總薪資達六萬五五八三元，受惠於部分企業發放績效獎金與酬勞，月增幅高達十五．九二％、年增五．四八％。經常性薪資中位數為三萬八二九一元，亦較去年同期成長二．四六％。

主計總處指出，今年薪資增長除受惠於基本工資調升，也反映企業加薪與工時延長。

AI拉貨潮 7月電子業加班工時創46年同月新高

另受惠於對等關稅提前拉貨效應以及新興科技產品需求提升，七月製造業平均加班十七．一小時，創近十五年同月新高；前七月平均加班工時十七小時，同樣刷新十五年同期紀錄。尤其電子零組件業七月加班時數高達二十七．七小時，更創下主計總處有統計以來、四十六年同月新高紀錄。

官員分析，雖然部分廠商反應關稅提前拉貨，但科技發展日新月異，還有iPhone等新品陸續上市也帶動供應鏈出貨。財政部統計也顯示，電子零組件及消費性電子七、八月出口雙雙創新高，反映產業需求暢旺。

就業市場方面，截至七月底，全體受僱員工人數達八五四萬人，月增四萬人或○．四六％；與去年同期相比則增加六．八萬人，年增○．八％。其中，製造業增加九千人最多，其次是批發零售業與住宿餐飲業各增八千人。累計前七月平均受僱員工人數八五○萬人，年增六．六萬人，增幅 ○．七九％。

