台美協議倒數？知情人士：對等關稅、232條款一起處理

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國商務部長盧特尼克十一日接受CNBC專訪時表示，美國即將與台灣達成一項「重大協議」。對此，行政院經貿談判辦公室表示，台美雙方的關稅談判持續推進，雙方皆肯認有一定進展，尚待美方安排總結性會商；知情人士昨則解釋，盧特尼克談到的「重大協議」，原文是「big deal」，而「big deal」就是指對等關稅和二三二條款一起處理。

政院經貿辦：尚待美方總結性會商

行政院經貿辦表示，台美雙方的關稅談判持續推進，雙方皆肯認有一定進展，尚待美方安排總結性會商。由於目前的暫時性對等關稅對我國產業帶來衝擊影響，因此我方希望透過達成協議，爭取更好、更合理的對等關稅稅率，以及二三二關稅優惠待遇，若有進展將適時向各界說明。

政院經貿辦指出，行政院除已先「移緩濟急」，啟動對產業、勞工、農民的各項協助措施外，也已於九月十一日提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，期盼立法院新會期能順利通過，讓支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性的各項計畫能夠盡速推動。

