美加快關稅協議 台印瑞士被點名

美國商務部長盧特尼克11日接受媒體採訪表示，「我們即將與台灣達成一項重大協議」。（路透）

美商務部長：即將與台灣達成重大協議

〔編譯魏國金／台北報導〕美國商務部長盧特尼克十一日表示，美國即將與台灣達成重大的貿易協議，與印度與瑞士的協議預料最終也將完成。他也說，韓國尚未正式簽署雙方已達成的協議，南韓若不接受七月的協議，就面臨嚴峻關稅。

美韓仍在喬 尚未正式簽署

盧特尼克在財經媒體CNBC節目說，「我認為一旦印度停止採購俄羅斯石油，我們就能解決關稅問題，我們將與台灣達成重大協議，我們也可能與瑞士達成協議；這些是仍在等候協議的國家，至於南韓，我們已達成協議，但讓我們看看他們是否完成相關文件」。

請繼續往下閱讀...

彭博報導，台灣企業正面臨川普關稅政策的衝擊，許多出口商的產品被課徵二十％關稅，此外，川普針對特定產業的額外關稅，預料也將衝擊台灣的關鍵半導體業。在晶片需求激增，以推動人工智慧（AI）發展的情況下，預料台灣今年對美貿易順差將創歷史紀錄。

瑞士輸美產品被課徵三十九％關稅，為先進經濟體中最高稅率的國家。盧特尼克之前批評瑞士大量出口藥品至美國，從美國消費者身上牟利。瑞士談判官員認為，其與美國的貿易順差受到黃金在內的一些因素影響，因為許多黃金是在瑞士精煉加工的。

重申印度停購俄油是條件

盧特尼克也暗示，印度全面停止購買俄國石油，是雙方達成協議的條件。上月美國施壓印度停止採購俄油未果，而對進口印度產品課徵五十％關稅；印度是美國第一個宣布貿易談判取得進展的國家，但此後相關談判惡化。

他另指出，日美協議上週已拍板定案，其中包括日本將對美國政府選定的計畫投資五千五百億美元，以換取全面十五％關稅。一開始美國將與日本均分相關投資利潤，一旦投資回本，美國將取得九十％利潤。

他也指出，「韓國總統八月二十五日訪問白宮時，沒有簽署協議，他們現在看到日本的情況，沒有彈性空間，日本簽了合約，南韓若不接受協議，就面臨嚴峻的關稅」。首爾與華府七月達成將對等關稅從二十五％降至十五％的協議，韓國承諾投資美國三千五百億美元，但雙方對投資內容、分潤等其他細節談判進展有限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法