剖析全球關稅衝擊 國泰世華越南舉辦稅務投資論壇

國泰世華銀行於越南河內舉辦「2025稅務投資趨勢論壇」，副總苗華本（右3）、首席經濟學家林啟超（右1）前往河內參與；胡志明市分行行長呂偉傑（右2）表示，這場論壇為企業與專家搭建重要交流平台。（國泰世華銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰世華銀行布局東南亞市場多年，不僅在越南境內提供涵蓋企業與個人化的全方位金融服務，亦舉辦多項論壇與研討會，協助企業客戶探索在越南長期發展的機會。因應全球政經局勢快速變動，國泰世華銀行胡志明市分行近日在越南河內舉辦「2025稅務投資趨勢論壇－解鎖越南市場：企業的機會與挑戰」，聚焦全球貿易格局重塑下，企業如何因應越南的稅務與投資挑戰，並掌握供應鏈重組所帶來的發展契機。

此次論壇不僅由國泰世華銀行首席經濟學家林啟超提供投資趨勢與策略洞察，亦由KPMG等多位講者分享最新稅法變動與美國關稅政策對越南企業營運與外資布局的具體影響，協助企業客戶掌握越南稅務環境與投資趨勢，強化風險管理與市場競爭力。

請繼續往下閱讀...

國泰世華銀行副總經理苗華本指出：「過去幾個月，全球貿易緊張局勢升溫，關稅政策不僅重塑主要經濟體的策略方向，更深刻影響全球供應鏈、資金流向與稅務規劃。越南在此波變局中扮演關鍵角色，既是新興製造重鎮，也是全球價值鏈的重要節點，吸引越來越多國際政策與企業的關注。」

林啟超分析，關稅衝擊促使企業重新配置供應鏈，越南因應此趨勢，可能大幅擴展當地製造的比重，避免洗產地並擴大「Made in Vietnam」的生產比例；同時，為降低對單一市場進口的依賴，越南出口市場將加速多元化布局，聚焦歐盟、東協鄰國等市場；此外，越南政府也將強化「越南製造」原產地證明的查核，並加強對標示與出口流程監管，以提升國際信任與合規性。

國泰世華銀行胡志明市分行行長呂偉傑表示：「在全球政經環境劇烈變動的時刻，這場論壇提供了企業與專家交流的重要平台。國泰世華很榮幸能邀集各領域專家共同探討越南的未來發展與企業應對策略。我們相信，透過跨界合作與專業分享，能協助企業在越南市場穩健成長，掌握新一波機遇。」

國泰世華銀行自2005年於廣南省茱萊設立首家分行，2022年遷址至胡志明市，目前在越南設有胡志明市分行、河內代表人辦事處及廣南代表人辦事處。2025年適逢國泰世華在越南營運滿20週年，見證越南經濟蓬勃發展之餘，胡志明市分行也將積極響應總行「亞洲區域型銀行」的發展目標，持續拓展在地服務深度與廣度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法