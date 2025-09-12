晴時多雲

盤勢分析》留意量價是否背離 不過度追價

2025/09/12 05:30

台股昨開盤漲逾300點，隨後賣壓湧現一度紅翻黑，所幸權值股台積電、鴻海撐盤，終場上漲23.12點。（中央社）台股昨開盤漲逾300點，隨後賣壓湧現一度紅翻黑，所幸權值股台積電、鴻海撐盤，終場上漲23.12點。（中央社）

因甲骨文接獲AI大訂單股價大漲，台股昨開盤漲逾300點，最高一度來到25541.44點，隨後賣壓湧現一度紅翻黑，所幸權值股台積電（2330）、鴻海（2317）撐盤，終場上漲23.12點、收在25215.71點，爆出6094.94億元成交量。

外資昨買超330億元、投信賣超62.23億元、自營商買超17.73億元，三大法人合計買超285.5億元；外資台指期淨空單昨減少1496口，累積外資台指期淨空單近1.63萬口。

保德信投信指出，隨著指數持續創新高，短線波動加劇的可能性提高，不過，在AI長線基本面穩健、第三季為電子業傳統旺季、加上降息利多，台股多頭氣勢正盛，面對指數持續創新高，投資人可透過定期定額方式，搭配指數大跌時單筆買進來布局。

元大投顧分析，台股沿月線走升，惟過去指數離月線乖離率逾3%，易呈現技術性的修正，後市留意與月線乖離率擴大時，量價是否呈現背離走勢；投資人不宜過度追價，可挑選產業趨勢明確的個股，逢拉回短期均線出現支撐時再伺機而動。（記者張慧雯）

