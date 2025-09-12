晴時多雲

財經青紅燈》青年靠炒股躺平？

2025/09/12 05:30

到今年8月底，台股開戶總數突破1356.7萬人新高，其中20~30歲青年占比也創下新高；有趣的是，去年畢業的大專生，還有1/3既未出國、沒當兵、也沒就學、更沒務農，卻不願找頭路，難不成是躺平為了炒股？還是靠炒股就可躺平呢？

根據證交所最新統計，到8月底，台股開戶總數衝上1356.7萬人的新高，不僅20~30歲首度突破170萬人，且占比12.65%、也創新高；而8月開戶新增逾4.8萬人，其中20~40歲新增近2萬人，占比逾4成。

其次是零到19歲開戶數，到8月底累積開戶數62.5萬人、單月新增約1.9萬人；因父母協助開戶、提前為子女理財，這年齡段或許真的是躺平投資、最該感恩父母。

統計也發現，去年的大畢生到今年1月底踏出校門已超過半年，但未投保率高達32.92%，即約1/3還在找頭路或家裡蹲；2020年的大畢生踏出校門快5年，仍有14.22%未投保，人數約19.6萬人。

另就算就業，也有不少大畢生寧可打工、也不願全職。去年畢業投入職場的大畢生中，有14.55%屬「非全時工作」、選擇「部分工時」；另近5年來畢業的大畢生，平均仍有7.35%選擇部分工時。

兩項數據對比後，有幾種可能。隨著台股屢創新高、青年開戶數明顯增加，有可能這群「股市小白」真的押對寶、業外投資收入水漲船高，提前實現了半躺、甚至全躺的生活；但因青年初入職場後薪資多半微薄，很難短期間內累積出第一筆投資基金，最終還是得投對胎、靠父母金援，所謂的青年股神理應是鳳毛麟角。（高嘉和）

