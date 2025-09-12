晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

跨足半導體設備 機械公會籲 台廠加大投資、貼近客戶

2025/09/12 05:30

機械公會昨與SEMI共同主辦「2025半導體先進封裝技術發展論壇」。 （機械公會提供）機械公會昨與SEMI共同主辦「2025半導體先進封裝技術發展論壇」。 （機械公會提供）

建立長期合作 取得半導體廠認證

〔記者林菁樺／台北報導〕面對關稅與新台幣升值的夾擊，機械公會理事長莊大立指出，台灣機械業力拚轉型發展半導體設備，機械公會今年也有上百個會員參加國際半導體展。機械公會指出，台灣後段封裝與測試設備已相當成熟，但前段製程仍高度仰賴國際大廠，建議業者除了投入必要的設備投資外，更要貼近客戶、建立長期合作，才能取得半導體廠認證。

2025年SEMICON Taiwan國際半導體展於10日登場，機械業面對地緣政治、關稅再起等黑天鵝因素，均轉型跨入半導體供應鏈，機械公會今年會員參展家數突破百家，涵蓋封裝、測試、光電半導體、寬能隙功率半導體、高科技智慧製造、精密機械及材料等領域。

機械公會表示，今年也協助23家會員申請經濟部補助，並鼓勵廠商依產品應用選擇適合展區，精準對焦專業買主。參展陣容包括迅得機械、上銀科技、大銀微系統、高明鐵、全鑫精密、旭東機械、世紀貿易、銀泰科技等。東台就攜手東捷，展示晶圓研磨機、延性研磨機等，目前半導體設備占東台營收比重約2%，力拚3年後達30%。

機械公會昨也與SEMI共同主辦「2025半導體先進封裝技術發展論壇」，機械公會電子設備業委員會長呂文斌表示，台灣在前段製程受制於國際大廠的比例仍高，建議會員除了投入必要的設備投資外，也要走向客戶，經過客戶多次測試與調整，才能取得半導體大廠的長期合作與認證，成為不可替代供應商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財